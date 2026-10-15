Tokat'ın Artova ilçesinde kurulan kadın kooperatifi Çiğli gömbe üreten kadınlar talebe yetişemiyor

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Çiğli gömbenin Artova'da yüzyıllardır yapılan bir lezzet olduğunu belirten Çakmak, "Kooperatif olarak bunu markalaştırıp Türkiye'nin her yerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Çiğli gömbeyi kargoyla Anadolu'nun her yerine gönderiyoruz. Güzel talep var. Bundan da çok memnunuz." dedi.