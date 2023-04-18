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Ömer Çelik: Erdoğan’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar" dedi.

18.04.2023 - 14:35 | | ANKARA, (DHA)
Ömer Çelik: Erdoğan’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz. Demokrasiden nasibini almamış bu siyasiler, şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşuyorlar. Bu siyasetçiler, Cumhurbaşkanımıza dönük kullandıkları ifadeler ile Yassıada zihniyetine yaslandıklarını açıkça ortaya koyuyorlar. Aziz milletimiz, tarihin karanlık yanında saf tutan ve hala Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanların farkındadır. Demokrasimiz, milletimizin karanlık zihniyetlere karşı verdiği güçlü ve sabırlı mücadelesiyle bugünlere gelmiştir. Milletimizin feraseti Yassıada zihniyetini diriltme hayalleri kuranlara geçit vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: Erdoğan’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

Ömer Çelik: Erdoğan’ı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz

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