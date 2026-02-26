Olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet ve kurye trafiğine geçici kısıtlama

Bayburt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bazı araç gruplarına yönelik tedbir alındığı bildirildi.

Açıklamada, motokuryeler, motosikletler ve elektrikli scooterların belirtilen tarihte trafiğe çıkmasının yasaklandığı duyuruldu.