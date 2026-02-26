Olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet ve kurye trafiğine geçici kısıtlama

GAZETE VATAN ANA SAYFA
26.02.2026 - 23:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BAYBURT (İHA)

Bayburt’ta olumsuz hava şartları nedeniyle motokuryelerin, motosiklet ve elektrikli scooter kullanıcılarının 27 Şubat Cuma günü trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Bayburt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bazı araç gruplarına yönelik tedbir alındığı bildirildi.

Açıklamada, motokuryeler, motosikletler ve elektrikli scooterların belirtilen tarihte trafiğe çıkmasının yasaklandığı duyuruldu.

