Çorum'un ilçesinde kurulacak: Çorum FK sokağı için ilk adım atıldı

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Çorum FK ile Sungurlu Belediyespor'un renklerini yansıtacak şekilde tasarlanan proje doğrultusunda, mevcut kaplama ve kullanım ömrünü tamamlamış yapı unsurları kaldırılarak yeni düzenleme için zemin hazırlanıyor. Çalışmaların, planlanan takvim doğrultusunda etaplar halinde sürdürüleceği bildirildi.Modern şehircilik anlayışıyla yeniden düzenlenecek Arca Çorum FK Sokağı'nın, hem estetik görünümü hem de fonksiyonel yapısıyla ilçeye yeni bir yaşam alanı kazandırması hedefleniyor.