Okulda, sınıfta, otobüste, uçakta maske takılacak mı? Resmen belli oldu, tek şartı var

Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, yani uçak, otobüs ve tiyatro gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise o durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Maske hayatımızdan çıkmadı. Ama maskeyi nerede gerekiyorsa ise yanımızda taşımamız gerektiğini söylüyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milyonlarca kişiyi ilgilendiren son dakika gelişmesini duyurdu. Açık havada maske şartı kalktı. Aynı şekilde HES kodu uygulamasında da sona gelindi. Okul, sınıf, otobüs ve uçakta maske takılacak mı? Sağlık Bakanı Koca, alınan kararı da açıkladı.

Yeni karara göre artık iki vakada sınıflar kapanmayacak. HES kodu uygulaması da kaldırıldı. Aynı şekilde hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

'UÇAK, OTOBÜS, OKUL GİBİ KAPALI ALANLARDA...'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Uçak, otobüs, sinema, okullar gibi kapalı alanlarda maskelere devam edeceğiz. Kapalı alan olup mesafeler korunuyorsa maskeyi takmak şart değil diyoruz.