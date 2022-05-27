Niyazi Mahallesi'nde bulunan 91000Â Dev Ã–ÄŸrenci Ortaokulu'nda dÃ¼zenlenen hayÄ±r kermesine katÄ±lan ve Ã§eÅŸitli gÄ±da maddelerinden yiyen Ã¶ÄŸrencilerden bazÄ±larÄ±Â rahatsÄ±zlanÄ±nca durum saÄŸlÄ±k ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, 8 Ã¶ÄŸrenciyi ambulanslarla Malatya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Ã‡ocuk Hastanesi ile Turgut Ã–zal TÄ±p Merkezi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. 4 Ã¶ÄŸrenci de aileleri tarafÄ±ndan hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Mide bulantÄ±sÄ± ve kusma gibi ÅŸikayetleri olan Ã¶ÄŸrenciler tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. GÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle tedaviye alÄ±nan Ã¶ÄŸrencilerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Konu ile ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.