Ne Adana ne de Gaziantep... Çorum'dan İspanya'da lezzet çıkarması, gastronomi rüzgarı estiriyor, Türkiye'den bunu başaran tek şehir

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Çorum mutfağı uygulamalı olarak anlatılıyor



Gastronomika kapsamında Çorum mutfağının farklı yönleriyle tanıtılması amacıyla özel etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Çorum mutfağının seçkin lezzetleri, Miramar Sarayı’nda düzenlenecek özel davette gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinin beğenisine sunulacak. Muka Salonu’nda gerçekleştirilecek özel şov ve sunumlarla da Çorum gastronomisinin tarihi ve kültürel zenginliği anlatılacak. Çorum’un yöresel lezzetlerinden ırgat böreğinin hazırlanışı ise Gastronomika alanında uygulamalı olarak gösterilecek. Ziyaretçilere böreğin yapım aşamaları birebir anlatılarak, Çorum mutfağının geleneksel üretim kültürü tanıtılacak.Gastronomika kongresinde Çorum’u Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ali Osman Öztürk, Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş’in de bulunduğu heyet temsil ediyor.



"Bizim için çok önemli bir adım"



Organizasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çorum Belediye Başkanı Aşgın, San Sebastian Gastronomika’nın gastronomi alanında dünyanın önde gelen organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, Çorum’un böyle seçkin bir organizasyona davet edilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Çorum’un gastronomisine güvendiklerini ifade eden Başkan Aşgın, "Yaptığımız çalışmaların ve ortaya koyduğumuz vizyonun neticesinde buraya davet edilmiş olmak, Çorum’un gastronomide dünya sahnesine çıkması ve UNESCO'nun ağına gastronomi alanında ilerlemesi yolunda bizim için çok önemli bir adım" dedi.



