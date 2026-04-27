Okul inşaatında korkutan yangın

Korkutan yangın, saat 13.30 sıralarında Atakent Mahallesi 243. Sokak'ta bulunan 2 katlı özel okulun inşaatında çıktı. Zemin katta henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek inşaatın dış cephesine sıçradı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, okul inşaatında hasar meydana geldi.