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Aydın'da doğaya atılan çöpler yangına davetiye çıkartıyor!

14.06.2026 - 08:25Güncellenme Tarihi:

Kuruyan otların arasındaki cam ve plastik atıklar, sıcak yaz günlerinde adeta birer mercek gibi ısıyı toplayarak yangına davetiye çıkarırken, doğaya atılan çöplere tepki gösteren vatandaşlar da duyarlı olmaya davet etti.

1Aydın'da doğaya atılan çöpler yangına davetiye çıkartıyor!

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın'ın şehir merkezine yakın serinleme bölgelerinden olan İkizdere Barajı bölgesi bilinçsiz kişiler tarafından adeta çöplüğe çevrildi.

2Aydın'da doğaya atılan çöpler yangına davetiye çıkartıyor!

Gerek hafta sonu gerekse hafta içi denize ve yaylaya gidemeyenler için alternatif serinleme yeri olarak görülen bölgedeki çöplere dikkat çeken vatandaşlar ise yangın riskine dikkat çekerek duyarlılık çağrısında bulundu.

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3Aydın'da doğaya atılan çöpler yangına davetiye çıkartıyor!

Özellikle cam ve plastik şişelerin birer mercek gibi ısı topladığına ve kuru otları tutuşturduğunu ifade eden vatandaşlar, çöplerin yangına davetiye çıkardığına dikkat çekerek tepki gösterdi. Özellikle cam ve plastik şişelerin birer mercek gibi ısı topladığına ve kuru otları tutuşturduğunu ifade eden vatandaşlar, çöplerin yangına davetiye çıkardığına dikkat çekerek tepki gösterdi.