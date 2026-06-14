Erzincan'ı dünyadan ayıran bir özellik daha: Sadece Otlukbeli ilçesinde var

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Tarihe adını veren Otlukbeli Savaşı ile bilinen ilçede yer alan göl, maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olma özelliğiyle öne çıkıyor. Bu özelliği sayesinde "doğal anıt" olarak nitelendirilen göl, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.