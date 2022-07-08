O imamdan doktorlar için skandal sözler! Soruşturma başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Konya'da Cuma hutbesinde doktorların iş bırakmasına tepki göstererek "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir" denildi.

BİR AÇIKLAMA DA KONYA VALİLİĞİ'NDEN

Konya Valiliği, Konya Kayalar Camisi'nin imamı Ahmet Gür hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında "08.07.2022 tarihinde medyaya yansıyan ve camide söylendiği anlaşılan Doktorlara/Sağlık Hizmetine ilişkin ifadelerle ilgili olarak görevli imam hakkında araştırma/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN RESEN SORUŞTURMA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Cuma hutbesinde doktorların iş bırakmasına tepki göstererek "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Konyada cami imamı, hutbede doktorları hedef aldı: 'Sen olsan öldürmez misin, dövmez misin' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.