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O ilde flaş kısıtlama kararı! İnsan ve işyeri yoğunluğu olan yerlerde yasaklandı...

Eskişehir Valiliği, yapılacak olan kutlama, anma ve eğlence amaçlı etkinlikler için güzergah kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

20.01.2022 - 17:19 |
O ilde flaş kısıtlama kararı! İnsan ve işyeri yoğunluğu olan yerlerde yasaklandı...

Bazı kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları kutlama, anma ve eğlence amaçlı etkinliklerinde genel olarak Porsuk Bulvarı ve İsmet İnönü-1 Caddesi’ni tercih ediyordu. İşyeri ve vatandaş sirkülasyonunun bulunduğu bu alanlara, gerek vakit geçiren insanların rahatsız olmaması gerekse işletmelerin gelir kaybı yaşamaması amacıyla Eskişehir Valiliği tarafından kısıtlama getirildi.

Eskişehir Valiliği’nin 13 Ocak 2022 tarihinde aldığı kararla birlikte düzenlenen etkinlikler Kemal Zeytinoğlu Caddesi üzerinde bulunan Odunpazarı Meydanı’nda ya da Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda yapılabilecek.

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