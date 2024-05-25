Numan Kurtulmuş: İsrail devletinin hiçbir saygınlığı kalmadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"(Yeni anayasa) Buna karşıyım, engelleyeceğim, diyenler köşelerinden bağırmaya devam etsin. Aslolan millet iradesi, herkes milletin iradesine saygı duyacak

İsrail devletinin Netanyahu ve çetesi yüzünden hiçbir saygınlığı kalmadı. Başkenti Kudüs olan Filistin devleti mutlaka kurulacaktır, duyduklarımız onun ayak sesleridir"