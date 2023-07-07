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Noter, pasaport ve vize harçlarında yüzde 50 artış

Resmi Gazete yayımlanan karara göre; 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarında artış yaşandı.

07.07.2023 - 07:13 | | DHA
Noter, pasaport ve vize harçlarında yüzde 50 artış

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.

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