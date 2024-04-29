Ruhsattaki plakaya bakınca kâbusu yaşadı: Bütün birikimi 15 dakikada yok oldu
Antalya’da internetten gördüğü kazalı ve trafikten men aracı 90 bin TL’ye almak isteyen araç boyacısı Cumali Orhan, adına düzenlenen ruhsata güvenip ücreti peşin yatırınca 1,5 yıllık birikiminden oldu. Satın aldığını zannettiği aracın satılık olmadığını, hatta başkasına ait olduğunu öğrenen Orhan, düzenlenen ruhsattaki plakanın tek harfinin farklı olduğunu görünce dolandırıldığını anladı. Orhan, “Hayali bir aracı satın almışım. 1,5 senelik birikimimi adam 15 dakikada aldı” dedi.
• 29 Nisan 2024 - 15:04 • Son Güncelleme:
• 29 Nisan 2024 - 15:04 • Son Güncelleme: