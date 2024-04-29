Saat kulesine dikilen Türk bayrağı tartışma yarattı! Vali'den 'Herkes haddini bilecek' uyarısı..
Antalya'nın sembollerinden ve çalınan saatiyle gündem olan saat kulesine dikilen gönder ve Türk bayrağı kentte tartışmaya neden oldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in 'Derhal' talimatıyla dikilen göndere ilişkin açıklama yaptı. Vali Şahin, "Herkes haddini bilecek. O bayrak en güzel şekilde orada dalgalanacak" dedi.
DHA
• 29 Nisan 2024 - 16:32 • Son Güncelleme:
DHA
• 29 Nisan 2024 - 16:32 • Son Güncelleme: