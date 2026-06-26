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Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi 1 kişi hayatını kaybetti

26.06.2026 - 18:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi 1 kişi hayatını kaybetti

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirilirken, itfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediyor.

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Kemerhisar beldesindeki özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, saat 16.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada bazı işçiler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Patlamanın ardından çıkan yangına ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ; 1 ÖLÜ, 1 YARALI

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Niğde'nin Bor ilçesinde bir havai fişek fabrikasının yer altı deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan Nuri Özkan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Yasin Demirbaş'ın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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Olayla ilgili inceleme devam ediyor. 

'ADLİ VE İDARİ İŞLEMLER YÜRÜTÜLECEK'

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Akmeşe, "Bu yerler güvenlik önlemleri alınmış şekilde konumlandırılıyor. İmalat bütün halde değil, parça parça yerlerde yapılıyor. Şu anda devam eden bir durum yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsağlığı, yaralı işçimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Vali yardımcısı başkanlığındaki komisyon da çalışmalarına başladı. Nedenine ilişkin çalışmalar ile adli ve idari işlemler yürütülecek" dedi.

 

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