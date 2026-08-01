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Otomobil ile çarpışan motosiklet park halindeki kamyonet ile otomobil arasında sıkıştı

01.08.2026 - 21:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BURSA (İHA)

Otomobil ile çarpışan motosiklet park halindeki kamyonet ile otomobil arasında sıkıştı

Bursa’da otomobil ile çarpışan motosiklet, park halindeki kamyonet ile otomobil arasında sıkıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Uzun Cadde ile Kırkpınar Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağrı A. iradesindeki 16 APF 19 plakalı otomobil Uzun Cadde üzerinde seyir halindeyken, Çağrı K. (18) yönetimindeki 16 BFG 612 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, park halinde bulunan 16 APZ 427 plakalı kamyonet ile kendisine çarpan araç arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Çağrı K. ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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