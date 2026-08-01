GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKontrolden çıkan otomobil uçuruma savruldu
HaberlerGündem Haberleri Kontrolden çıkan otomobil uçuruma savruldu

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma savruldu

01.08.2026 - 21:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma savruldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, Kadirli ilçesine bağlı Tahta Köyü Dokuz Ağaç mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki uçuruma savruldu.

İLGİLİ HABER

Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABER

Muğla Valisi İdris Akbıyık paylaştı: Yeşil vatan için alevlere siper oldu
Muğla Valisi İdris Akbıyık paylaştı: Yeşil vatan için alevlere siper oldu

Güncel Haberler

Kürtün'de baraj gölüne düşen araçta 1 kişi öldü, arama çalışmaları sürüyor
#Gündem

Kürtün'de baraj gölüne düşen araçta 1 kişi öldü, arama çalışmaları sürüyor

Otomobil ile çarpışan motosiklet park halindeki kamyonet ile otomobil arasında sıkıştı
#Gündem

Otomobil ile çarpışan motosiklet park halindeki kamyonet ile otomobil arasında sıkıştı

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma savruldu
#Gündem

Kontrolden çıkan otomobil uçuruma savruldu