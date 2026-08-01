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Muğla Valisi İdris Akbıyık paylaştı: Yeşil vatan için alevlere siper oldu

01.08.2026 - 21:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Seydikemer ilçesinde iki gün devam eden orman yangınında alevlerle mücadele eden sessiz ve görünmeyen kahramanların hikayesini paylaştı. Vali Akbıyık, "Dozeriyle alevlere siper olan Dozer Operatörü Musa Kaplan’a ve onun nezdinde yangınla omuz omuza mücadele eden tüm isimsiz kahramanlarımıza ve onlara destek olan gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Alevlerin önünde çelik gibi duran bu irade ve memleket sevgisi unutulmayacak" dedi.

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1Muğla Valisi İdris Akbıyık paylaştı: Yeşil vatan için alevlere siper oldu

Seydikemer’de evlere yaklaşan alevlere karşı kullandığı dozeri siper eden ve yangın ekibinin ‘çık çık’ uyarısına rağmen alevlerin önünü keserek evlere ulaşmasını engelleyen dozer operatörü Musa Kaplan’ın on anki görüntüleri adeta alevlere meydan okurcasına, yeşil vatan için bir kahramanlık destanı yazdığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

2Muğla Valisi İdris Akbıyık paylaştı: Yeşil vatan için alevlere siper oldu

"Ateşe meydan okumak"

Muğla Valisi İdris Akbıyık, dozer operatörü Musa Kaplan’ın görüntüleri paylaştı.

3Muğla Valisi İdris Akbıyık paylaştı: Yeşil vatan için alevlere siper oldu

Vali Akbıyık görüntüler üzerine yaptığı yorumda, "Resmi açıklamalarda veya haber bültenlerinde sıkça duyduğumuz ‘Yangın kontrol altına alındı’ cümlesi; sadece teknik bir terim değil, arkasında yüzlerce kahramanın canı pahasına yazdığı destanların özetidir.

4Muğla Valisi İdris Akbıyık paylaştı: Yeşil vatan için alevlere siper oldu

Oysa o üç kelimenin arkasında; alevlerin metrelerce yükseldiği, sıcaklığın yüzleri yaktığı, dumanın gökyüzünü kapladığı ve göz gözü görmediği bir cehennem vardır.

5Muğla Valisi İdris Akbıyık paylaştı: Yeşil vatan için alevlere siper oldu

İşte o cehennemin tam ortasında, elindeki son imkânla ateşe meydan okuyan biri durur. Seydikemer’de alevler evlere ve çam ağaçlarına doğru hızla ilerlerken; kan, ter ve duman içinde ‘Bir ağaç daha, bir can daha kurtulsun’ diyerek dozeriyle ateşe siper olan dozer operatörü Musa Kaplan gibi.

6Muğla Valisi İdris Akbıyık paylaştı: Yeşil vatan için alevlere siper oldu

Etrafındakilerin ‘Çık oradan’ çığlıklarına rağmen yerini terk etmeyen, alevlerin önüne barikat kuran, hortum taşıyan gençlere omuz veren ve sıcağın altında gücü tükenene kadar savaşan yüreklerdir yangını söndüren.

7Muğla Valisi İdris Akbıyık paylaştı: Yeşil vatan için alevlere siper oldu

Dozeriyle alevlere siper olan Dozer Operatörü Musa Kaplan’a ve onun nezdinde yangınla omuz omuza mücadele eden tüm isimsiz kahramanlarımıza ve onlara destek olan gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum.

8Muğla Valisi İdris Akbıyık paylaştı: Yeşil vatan için alevlere siper oldu

Alevlerin önünde çelik gibi duran bu irade ve memleket sevgisi unutulmayacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İyi ki varsınız"