Muğla Valisi İdris Akbıyık paylaştı: Yeşil vatan için alevlere siper oldu

5

İşte o cehennemin tam ortasında, elindeki son imkânla ateşe meydan okuyan biri durur. Seydikemer’de alevler evlere ve çam ağaçlarına doğru hızla ilerlerken; kan, ter ve duman içinde ‘Bir ağaç daha, bir can daha kurtulsun’ diyerek dozeriyle ateşe siper olan dozer operatörü Musa Kaplan gibi.