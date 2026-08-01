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2. sürgün yaş çay alım kampanyası tüm hızıyla sürüyor

01.08.2026 - 22:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: RİZE (İHA)

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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından 8 Temmuz 2026 tarihinde başlatılan 2. sürgün yaş çay alım kampanyası tüm hızıyla sürüyor.

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Kampanyanın başından bu yana geçen süreçte, çay müstahsillerinden toplam 169 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildi.

28 Haziran'da tamamlanan birinci sürgünün ardından kapılarını yeniden açan ÇAYKUR fabrikaları, üreticilerden gelen yaş çayları işlemeye aralıksız devam ediyor. Birinci sürgünde bir süre uygulanan randevulu sistemin ardından, 2. sürgün döneminde alımlar mevcut planlama ve kontenjanlar doğrultusunda yürütülüyor.

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Özellikle makineli hasat oranlarının yüksek olması nedeniyle alım yerlerinde ve fabrikalarda dönemsel yoğunluklar yaşansa da üreticilerin çayının bekletilmeden işlenmesi için fabrikalarda yoğun bir mesai harcanıyor.

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ÇAYKUR tarafından şu ana kadar müstahsillerden 169 bin ton yaş çay alınarak kuru çay üretimine başlanırken, alım sürecinin bölgedeki hasat durumuna ve çayın olgunlaşma hızına bağlı olarak önümüzdeki günlerde de devam etmesi planlanıyor.

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