260 yıllık mahallenin simgesi yaz sıcağında doğal klima oluyor

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"Mahallemizde 20 bin kişi var kimse yaylaya gitmez"



Allah tarafından bize verilmiş doğal klima diyen Mehmet Tuncel, "Osmaniye'nin 37 mahallesi var ama böyle oturup serinleyebileceğiniz çok az yer bulunuyor. Büyüklerimizden aldığımız bilgilere göre çınarımızın yaşı 300'ün üzerinde. Mahallemizin nüfusu bugün yaklaşık 20 bine ulaştı, 10 ev yaylaya Zorkun'a yaylaya gitmez. Sineğimiz yok, selimiz yok çınarın altı klima, Allah'ın verdiği doğal bir klima gibi. Sürekli serin hava çekiyor." İfadelerini kullandı.