Robotik bilimin doğduğu topraklarda TEKNOFEST rüzgarı esecek! 8-9 Ağustos tarihlerinde Şırnak'ta gerçekleştirilecek

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Asan, Şırnak'ın sadece genç nüfusuyla değil, bilim ve teknoloji tarihindeki köklü geçmişiyle de önemli bir şehir olduğuna dikkat çekerek, Cizreli büyük alim El-Cezeri'nin mirasına vurgu yaptı. Drone yarışmasına ev sahipliği yapmayacaklarını, milli teknoloji hamlesinin ruhunu yeniden bu topraklarda sürdüreceklerini belirten Asan, Şırnak'ın robotik biliminin öncüsü El-Cezeri'nin mirasını taşıyan kadim bir şehir olduğunu ifade etti.