Muş'ta yayla sezonu başladı! 2 bin rakımda doğal üretim mesaisi başladı

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Okulların kapanmasının ardından ailesiyle birlikte yaylaya gelen 5'inci sınıf öğrencisi Nazar Mengi de, yaz tatilini doğayla iç içe geçirdiğini belirterek, "Havalar ısınınca buraya geliyoruz. Yaklaşık bir ay kalıyoruz, soğuklar başlayınca geri dönüyoruz. Koyunları sağıyoruz. Yaylayı çok seviyorum. Burada oyun oynuyor, hayvanlarla vakit geçiriyorum. Çok eğleniyorum" diye konuştu.26 yıldır çobanlık yapan Haşim Bozkurt ise yaylalardaki doğal bitki örtüsünün süt ürünlerinin kalitesini artırdığını vurgulayarak, "Bu işi severek yapıyorum. Sürümüzde bazen bin 800 koyun oluyor. Koyunları dağlarda otlatıyoruz. Dağlarda her türlü doğal ot var. O otlar sayesinde peynir, yoğurt ve tereyağının lezzeti daha güzel oluyor. Yazın iki ay yaylada, üç ay ise ovada kalıyoruz" dedi.