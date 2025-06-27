NASA'nın haritasında görüntülendi! Saatler önce başladı, Türkiye'de bir şehre daha sıçradı, alarm verildi

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi’nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Öte yandan Tekirdağ, Antalya, Kahramanmaraş ve Sakarya'dan da yangın haberleri geldi. Son olarak Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı.

BORNOVA'DA YANGIN! 8 UÇAK VE 17 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

İzmir'in Bornova ilçesinde ziraat arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için yapılan takviyelerle birlikte 8 uçak ve 17 helikopterle havadan müdahale sürüyor.

Yangın, saat 14.20 sıralarında Bornova ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ziraat arazisinde ortaya çıkan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ve ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak ve 9 helikopter ile arazözler yönlendirildi. Alevlerin daha geniş alana yayılması sonucu, bölgeye takviye söndürme araçları sevk edildi. Uçak sayısı 8'e ve helikopter sayısı da 17'e çıkarıldı. Aynı zamanda 22 arazöz, 7 su ikmal ve 5 dozerle yangına müdahale sürüyor.

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BURSA'DA BİR YANGIN DAHA!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Marmaracık Mahallesi ile Kestel'in Seymen Mahallesi arasındaki ormanlık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 2 helikopter, 12 arazöz, 30 araç ve 130 personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BİLECİK

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyüne ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına helikopter ve arazözlerle müdahale ediyor.

BURSA

Yangın, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle İstanbul Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında İsmetiye Mahallesi kırsalında başladı. Yangının çıktığı bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bazı evlerin bahçelerine kadar ulaşan alevler nedeniyle köyde panik yaşandı. Mahalle sakinleri, can havliyle evlerini terk ederken duygusal anlar yaşandı. Gözyaşlarına boğulan vatandaşlar, yaşadıkları şoku uzun süre atlatamadı.

Yangına hem orman hem de jandarmanın helikopteriyle havadan ve çok sayıda ekiple de karadan müdahale edilirken, bazı gönüllüler de çalışmalara destek veriyor.

Olayda can kaybı yaşanmazken, bazı evlerin zarar gördüğü öğrenildi.

ORMANDA MAHSUR KALANLAR VAR

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkarak ormana, oradan da İsmetiye Mahallesi’ndeki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan 2 helikopter, 7 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ve 59 personelle müdahale sürerken, ormanda traktörleriyle alevlerin arasında mahsur kalan çiftçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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EVLER TAHLİYE EDİLDİ

İsmetiye Mahallesi’ndeki evler tahliye edilirken, polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan 2 helikopter, 14 arazöz, 36 iş ve hizmet aracı ve 137 personelle müdahale sürerken, 1 insansız hava aracı da (İHA) çalışmalarda kullanılıyor.

GÜVENLİ ALANA ALINDILAR

Ormanda traktörleriyle alevlerin arasında mahsur kalan çiftçiler kurtarılırken, mahalleli AFAD ekipleri tarafından güvenli alana alındı. Mahallede yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Dumandan etkilenen mahalleliye olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarda, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

OGM: Bursa Osmangazi'de orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tam kontrolün sağlanmasına yönelik çalışmalar ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir.

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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ve Onikişubat ilçelerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Türkoğlu ilçesinin İmalı Mahallesi’nde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye 95 personel ile 9 arazöz, 6 su tankı ve 5 ilk müdahale aracı sevk etti. Alevlere müdahale eden ekiplere, havadan da 3 yangın söndürme helikopteri destek veriyor.

Türkoğlu ilçesinde alevlere müdahale sürerken, bu kez de merkez Onikişubat ilçesinin Küçüksır Mahallesi’nde yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 70 personel, 8 arazöz, 4 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Her iki bölgede ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kızılcaterzi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

SAKARYA

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin valilikten açıklama yayınlandı. An itibari ile yangına 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 de yangın söndürme uçağı ile müdahale ediliyor.

Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yangın ihbarının ardından itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Bunun haricinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak yangına müdahale çalışmaları başladı. Şu anda yangın bölgesinde 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 de yangın söndürme uçağı çalışmalara devam ediyor.

"YANGINDAN ETKİLENEN HERHANGİ BİR VATANDAŞ BULUNMAMAKTADIR"

Sakarya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sakarya ili Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktığı yönündeki ihbar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Sakarya İl AFAD Müdürlüğüne iletilmiştir. İhbarın alınmasının ardından, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak yangına müdahale çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgi doğrultusunda bölgeye ambulans, dozer ve su tankeri takviyesi talep edilmiştir. Müdahale çerçevesinde yapılanlar; tedbir amaçlı ambulans bölgeye yönlendirilmiştir. Sakarya AFAD'dan personel ve araçlarla olay yerine sevk sağlanmıştır. İl AFAD Müdürü beraberindeki ekip ile birlikte bölgeye intikal etmiştir. SASKİ tarafından 3 su tankeri olay yerine yönlendirilmiştir. SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangından etkilenen herhangi bir vatandaş bulunmamaktadır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla Bilecik ve Göynük İtfaiye birimlerinden takviye talep etmiştir. Geyve ve Taraklı Belediyelerinden toplam 2 Çevre Sağlık Birimi (ÇSB) ekipleri yangın bölgesine gönderilmiştir. Şu an itibari ile yangın bölgesinde; 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale çalışmaları devam etmektedir" denildi.

ANTALYA

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan anız ve zeytinlik yangını söndürüldü.

Gedik Mahallesi'nde ekini biçilmiş bir anız tarlasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki zeytin bahçesine sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 dönüm zeytinlik ve 3 dönüm çalılık alan zarar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkiinde saat 07.00 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucu saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. 9 saatin sonunda kontrol altına alınabilen yangında ilk belirlemelere göre 12 hektar orman zarar gördü.

Ekipler yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölge İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına aldı.