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Nan TL ikramiye nedir? NAN TL kazandınız ne demek, Nan TL ikramiye teselli ikramiyesi mi?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi nefesler tutuldu! Büyük gecenin sonunda 120 milyonluk büyük ikramiye sahibini bulacak. Tam, yarım, çeyrek bilet alanlar arasında yapılacak olan çekiliş sonucu dev ikramiyenin sahibi 2022'de hayallerini gerçekleştirme imkanı bulacak. Büyük çekilişte ilk olarak amorti belirlenecek. Pek çok kişi de Nan TL ikramiyeyi merak ediyor. Peki, Nan TL ikramiye ne demek? Nan TL ikramiye teselli ikramiyesi mi? İşte detaylar...

01.01.2022 - 13:37 |
Nan TL ikramiye nedir? NAN TL kazandınız ne demek, Nan TL ikramiye teselli ikramiyesi mi?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişleri başladı. Gözler 120 milyonluk büyük ikramiyeye çevrildi. Tam, yarım, çeyrek bilet alanlar arasında yapılacak olan çekiliş sonucu gecenin sonunda büyük ikramiye sahiplerini bulacak. 2022'ye hayallerini gerçekleştirerek girmek isteyenlerde Milli Piyango'nun ikramiye tutarlarını merak ediyor. Peki, Nan TL ikramiye ne demek? Nan TL ikramiye teselli ikramiyesi mi? İşte detaylar...

NAN TL İKRAMİYE NE DEMEK?

Nan TL amorti demek. Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilen ikramiye tutarına amorti denir. Amorti tutarı değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişi, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte belli olur. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.

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