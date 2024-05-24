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Naci Görür İstanbulun 3 ilçesi için: Binaları hiç acımadan kepçeyle vuracaksın

İstanbul’un 3 ilçesinden havadan çekilen fotoğraflarını yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür: “Binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın” dedi.

24.05.2024 - 10:40 |
Naci Görür İstanbulun 3 ilçesi için: Binaları hiç acımadan kepçeyle vuracaksın

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