Haberler Gündem Haberleri Naci Görür İstanbulun 3 ilçesi için: Binaları hiç acımadan kepçeyle vuracaksın Naci Görür İstanbulun 3 ilçesi için: Binaları hiç acımadan kepçeyle vuracaksın İstanbul’un 3 ilçesinden havadan çekilen fotoğraflarını yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür: “Binaları hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksın” dedi. 24.05.2024 - 10:40 | Son Güncellenme: 24.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:40 deprem istanbul naci görür Rekabet Kurumu'ndan Google ve META çıkışı: Bizi ikna edene kadar her gün ceza! Bursa'da evi havaya uçuran kiracı yoğun bakımdan çıktı Naci Görür İstanbulun 3 ilçesi için: Binaları hiç acımadan kepçeyle vuracaksın Marketlere denetim! Son kullanma tarihi geçen ürünler toplatıldı Mahalle bekçisi fark etti! Roma ve Osmanlı dönemine ait eserler yakalandı İçerik gazetede reklam dijitalde: Gelirlerin düştüğü bildirildi İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu Emekli askerlerin televizyonlarda strateji paylaşmalarına yasak geliyor Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarıldı! 'Sevinç gözyaşı döktüm' Plajlardaki zararlı mikroorganizma tehdidine dikkat! Ayağına batan deniz kabuğundan bakteri bulaştı GÜNCEL HABERLER Rekabet Kurumu'ndan Google ve META çıkışı: Bizi ikna edene kadar her gün ceza! Bursa'da evi havaya uçuran kiracı yoğun bakımdan çıktı Araba sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor, bu gece başlıyor