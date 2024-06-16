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Malatya'da korkutan deprem

AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

16.06.2024 - 20:39 |
Malatya'da korkutan deprem

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 20.24'te merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.

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Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem