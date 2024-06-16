Malatya'da korkutan deprem
AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
16.06.2024 - 20:39 |
AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 20.24'te merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 16, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-06-16
Saat:20:24:51 TSİ
Enlem:38.26667 N
Boylam:37.80972 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/2B3qspnAGE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi