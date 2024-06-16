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'Acemi kasap' bilançosunu Bakan Koca açıkladı: 16 bin kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu

Konya'da kaçan kurbanlık boğa, önce ahırın damına, ardından bitişikteki evin çatısına çıktı. Kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar da hastaneye koştu. Bakan Koca, kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasap sayısını açıklayıp uyardı.

16.06.2024 - 21:24 |
'Acemi kasap' bilançosunu Bakan Koca açıkladı: 16 bin kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde kurban kesimi sırasında Ankara’da bin 274, İstanbul’da 840 ve İzmir’de 416 kişi olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin yaşadığı yaralanmalar sonucunda sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16 bin kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek" ifadelerini kullandı.

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