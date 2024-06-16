GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Sedef Güler'in katil zanlısı Yunanistan'a sınır köyde kıskıvrak yakalandı

Sedef Güler'in katil zanlısı Yunanistan'a sınır köyde kıskıvrak yakalandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeninin denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunmasına ilişkin 1 şüpheli daha Edirne'de gözaltına alındı.

16.06.2024 - 14:55 | | İHA
Sedef Güler'in katil zanlısı Yunanistan'a sınır köyde kıskıvrak yakalandı

Büyükçekmece'de Sedef Güler'in cansız bedeninin denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunması olayına ilişkin 1 şüpheli daha Edirne'de gözaltına alındı. Firari olarak aranan şüpheli Yavuz Güngör, Edirne İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne'nin Yunanistan'a sınır köyü Elçili Köyünde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

7 Haziran 2024 tarihinde elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sarıldığı halıya 10 kiloluk dambıllarla bağlanıp denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeni Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde balıkçılar tarafından bulunmuştu.

Sedef Güler'in, 52 yaşındaki şüpheli Yavuz Güngör ile birlikte cinayetin işlendiği eve giriş görüntüleri ve araç ile taşınma görüntüleri ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.

Edirne İl Komutanlığı ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde Edirne Adliyesine getirildi.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı
Kimse dilini bilmediği için ABD’de 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı! Hayatı belgesele konu oldu

Kimse dilini bilmediği için ABD’de 12 yıl psikiyatri hastanesine kapatıldı! Hayatı belgesele konu oldu
Emekli zammında yeni formül ortaya çıktı: Taban maaş + enflasyon farkı + refah payı + seyyanen ödeme

Emekli zammında yeni formül ortaya çıktı: Taban maaş + enflasyon farkı + refah payı + seyyanen ödeme