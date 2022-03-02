Müzik yasağı kalktı mı? Saat 12’den sonra müzik yasağı kaldırıldı mı? İşte salgınla mücadelede yeni yol haritası!

Koronavirüs Bilim Kurulu’ndan yeni kararlar! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Covid 19 ile mücadele artık aşı ile verilecek. Kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemin yeni kurallarını açıkladı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Koca, pandemi döneminde uygulanan müzik yasağına ilişkin soruya da cevap verdi. Peki, Müzik yasağı kalktı mı? Saat 12’den sonra müzik yasağı kaldırıldı mı? İşte Bakan Koca’nın açıklamaları!

MÜZİK YASAĞI KALKACAK MI?

Bakan Koca, müzik yasağı ile ilgili “Bilim Kurulu'nun aldığı bir karar yok. Onun da yakın dönemde kalkacağı kanaatindeyim.” Açıklamasında bulundu.