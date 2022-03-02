HES kodu, maske ve kısıtlamalarla ilgili son dakika kararı! Yeni dönem başlıyor, Bakan Koca resmen açıkladı

Bilim Kurulu kısıtlamalar ve maske için yeni kararlar gündemi ile bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalardan satır başları:

Bugün ısrarların sabırları sınadığı konularda size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim. Huzurlarınızdaki kişi 2 yıl boyunca size kısıtlama ısrarında bulunan kişidir, şimdiyse "Her şeyi gözden geçirme zamanı" geldi diyor. Koronavirüs Bilim Kurulumuz tıpkı bugün olduğu gibi gelişmeleri mercek altında tuttu ve öneriler geliştirdi. Salgınla nasıl mücadele edeceğimizi tanımlayan güncel gelişmelere göre sürekli güncelleyen Bilim Kurulu'nda çalışmaktan iftihar ettiğim kurumdur. Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulu'nun bütün üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Salgın sürecinde gerekli tedbirlere erken başvurduk. Tüm dünyada en hızlı hareket ülkelerden biri olduk. Salgının vaka sayılarına baktığımızda en az etkilediği ülkeler arasındayız. Bu başarıda, Bilim insanlarımızın yanında teşekkür borçlu olduğumuz çok insan var. En büyük teşekkürü ise aziz milletimiz hak ediyor. Kurallara uymada büyük kararlılık gösteren aziz milletime teşekkür ederim. Birlikte eşsiz bir mücadele verdik.

"KORONAVİRÜS İLE MÜCADELE BUNDAN SONRA AŞI İLE VERİLECEK"

Tedbirlere bizden çok geç başvuran ülkeler kısıtlamadan büyük oranda vazgeçmiş durumda. Ülkemizde de bazı kısıtlamalar kalkmıştı. Karantina, izolasyon gibi bir çok uygulama da değişikliğe gittik. Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken Corona ile mücadelenin bundan sonra aşı ile verileceğidir. İlacın 65 yaş üzerindeki vatandaşlarla bağışıklığı düşük kişilere dağıtımına başlamıştık. Bir bakıma salgın esaretinden gerçek hayata geçmekte. Birazdan sizinle paylaşacağım kararlar mutlak bir mutabakatla alınmış kararlar değil. Bilim insanlarımızdan bekleme kararı olanlar da var. Birçok bilim adamı ise aldığımız insiyatifi destekliyor.

AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI

İşte Bakanlık olarak aldığımız kararlar;

- Artık açık hava da maske kullanmak zorunda değiliz.

- Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, maske takmak şart değil.

- Yeni dönemde HES uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşta girilişte HES kodu uygulaması yapılmayacak.

- Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

- Okullarda 2 vakanın çıkması durumunda karantina uygulaması olmayacak.

"MASKELERİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMIYORUZ"

Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir kişi salgın bitmedi demediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın somut etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra ne yapılmalı derseniz cevabı çok açık. Salgın ile toplum olarak kısıtlamalarla mücadele etmekten bireysel korunma aşamasına geçmeliyiz. Maske konusunda bence prensip şudur; Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde takmak suretiyle yanımızda taşıyoruz. Maske günlük hayatımızın vazgeçilmez olanı olmalıdır.

GRAFİKLERLE ANLATTI

Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 92'sinin ek bir hastalığı olduğunu ifade eden bir grafik. Hiç ek hastalığı olmayanların vefat yaş ortalaması ise 63. Omicron varyantı ile yaş ortaması 77'ye kadar yükseliyor. Sağlık kuruluşlarımızın yükü ve kapasitesinde hastane günlük yatışlara bakıldığında omicron öncesi döneme geliyor.

SORU-CEVAP

(Yerli aşıda son durum) Aşımız sahaya verdiğimiz bir milyonu geçti. Üretim de giderek artıyor. 2 ay içinde aylık bir bir buçuk milyona rahat erişmiş olacağız. Kongo'ya göndermiştik. Azerbaycan'da da haftaya başlamış olacak. TURKOVAC'ı biz önceki hafta tüm hastanelerde uygulamaya yeni başladık. Gelecek haftadan itibaren, aile hekimleri dahil olmak üzere bütün sağlık kuruluşlarımızda başlamış olacak. Aşımıza sahip çıkalım. Önümüzdeki haftalar bu aşıyı yaptıranlarla ilgili verileri paylaşacağız.

(Koronavirüs ilacı) Bilim Kurulu 65 yaş üstü ve bağışıklığı baskılanmış kişiler için tavsiye ediyor. Daha alt gruba vermek için bir karar alınmadı. İlacın etkinliği hastaneye yatış ve vefatları yüzde 30'a kadar azalttığını biliyoruz. Türkiye'de biz bu ilacı yerlileştirdik. Önümüzdeki dönemde özellikle vatandaşlarımızın aşı konusunda çok hassas olmalarını istiyoruz.

Aşı tedariki ile bir sorunumuz yok. Ancak TURKOVAC'ın Sinovac'tan fazla tercihinin azaldığını söyleyebilirim. 4. doz ile ilgili bir konu olmadı ancak riskli olan kişiler için düşünülebilir.

Klinik çalışma devam ediyor. Klinik çalışmalar durduruldu diye bir durum söz konusu değil. Bilim insalarının biz de yaptık biz de başardık demesini beklerken üzülüyorum.

Mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda, uçak otobüs sinema gibi alanlarda okulların kapalı alanları gibi alanlarda maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. Müzik yasağı ile ilgili Bilim Kurulu'nun aldığı bir karar yoktu. Yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim.