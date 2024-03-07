Müzik grubunun davulcusu ile arkadaşını darbeden sanık için savcı mütalaasını açıkladı

Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında, 14 Aralık 2022'de konser veren rock müzik grubu Piiz'in davulcusu Mehmet Dudarık, konserin ardından sahneden inip, izleyiciler arasındaki çocukluk arkadaşı Oğuzhan Oğuz ile dans etmeye başladı. Bu sırada Bilge Kaan Korkmaz, kalabalık arasında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle Dudarık'a tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin ardından Dudarık, dışarı çıktı. Dudarık, eğlence mekanının önünde telefonla konuşurken dışarı çıkan Bilge Kaan Korkmaz'ın yumruklu saldırısına uğradı. Başına aldığı yumruk darbesiyle düşen Dudarık, yerde de defalarca yumruklandı. Ağır yaralanan Dudarık, hastaneye kaldırıldı. Oğuzhan Oğuz'u da darbeden Bilge Kaan Korkmaz, gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Geçen yıl 25 Nisan'da tahliye edilen sanık Korkmaz, Ankara 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya devam etti. Duruşmada sanık Korkmaz ve taraf avukatları hazır bulundu. Hakim, esasa ilişkin görüşünü açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, sanık Korkmaz ve arkadaşlarının Dudarık'ın da üyesi olduğu müzik grubunun sahneye çıktığı eğlence merkezine gittiğini ve Dudarık'ın yanlışlıkla Korkmaz'ın arkadaşının ayağına basması nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığını belirtti. Korkmaz'ın tartışma sırasında Dudarık'ın yanındaki arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u takip edip, eğlence merkezinin bahçesinde darbettiğini belirten savcı, sanığın daha sonra mekanın dışında telefonla konuşan Dudarık'a yaklaşıp yumruk attığını belirtti. Savcı, sanık Korkmaz'ın, müşteki Oğuz'a karşı 'Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya, müşteki Mehmet Dudarık'ı ise 'Kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar olmak üzere toplamda 13,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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