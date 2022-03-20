GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMuş’ta 199 köy yolu ulaşıma kapandı
HaberlerGündem Haberleri Muş’ta 199 köy yolu ulaşıma kapandı
ABONE OL

Muş’ta 199 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 199 köy yolu ulaşıma kapandı.

20.03.2022 - 11:51 |
Muş’ta 199 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 199 köy yolunda çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 35, Varto’da 57, Malazgirt’te 39, Bulanık’ta 48, Korkut’ta 14 ve Hasköy’de 6 köy yolu olmak üzere toplam 199 yerleşim yerinin kar nedeniyle ulaşıma kapandığını ifade etti. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Yentür, kapalı yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını belirtti.

Yazlık eve ikinci kez girdi, gardıropta yakalandı 
İlgili Haber
Yazlık eve ikinci kez girdi, gardıropta yakalandı 
Bayrampaşa’da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
İlgili Haber
Bayrampaşa’da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Manisa'da eğlence mekanı önünde silahlı kavga; 3 yaralı
İlgili Haber
Manisa'da eğlence mekanı önünde silahlı kavga; 3 yaralı

GÜNCEL HABERLER

Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı! Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...

Kar yağışı ile ilgili son dakika uyarısı! Tarih verip duyurdu, tamamen değişiyor, İstanbul dahil 38 il...

Geçen sene de bu sene de sevindirdi! Bir dönümünden 150 bin liralık gelir!

Geçen sene de bu sene de sevindirdi! Bir dönümünden 150 bin liralık gelir!

Bitcoin ile ilgili bomba tahmin! Yatıran kazanacak, 100.000 dolar...

Bitcoin ile ilgili bomba tahmin! Yatıran kazanacak, 100.000 dolar...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bitcoin ile ilgili bomba tahmin! Yatıran kazanacak, 100.000 dolar...

Bitcoin ile ilgili bomba tahmin! Yatıran kazanacak, 100.000 dolar...

Sıradaki Haber
Datça'da korkutan görüntü! 2 bin yıllık liman...

Datça'da korkutan görüntü! 2 bin yıllık liman...

Sıradaki Haber
Çin'den yeni açıklama! Dış baskılara boyun eğmeyeceğiz

Çin'den yeni açıklama! Dış baskılara boyun eğmeyeceğiz

Sıradaki Haber
KPSS şartı yok! Başvuru için yarın son gün, 10 bin kişiye iş fırsatı...

KPSS şartı yok! Başvuru için yarın son gün, 10 bin kişiye iş fırsatı...

Sıradaki Haber