Murat Kurum'dan İBB yönetimine ulaşım tepkisi: İstanbullu trafikte canından bezdi

Bir dakikanın bile önemli olduğu çağda yaşıyoruz. Herkes bu çilelerden bıkmıştır. İnsanımız duraklarda beklemekten canından bezmiştir. Ben bu görüntüleri izlerken üzülüyorum. Duraklarda, yürüyen merdivenlerin çalışmadığı, sellerin bastığı, otobüsün arızalandığı üzüldüğümüz bir durumla karşı karşıyayız.

İstanbul'u yönetenlere baktığımızda insanımızın sıkıntılarından rahatsız olmadıklarını görüyoruz. Ortaya çözüm koymadılar. Vatandaşın taleplerini gittiğimiz her yerde dinliyoruz.

Hedeflerimizi İstanbul için ortaya koyduk. İstanbul 5 yıldır Türkiye Yüzyılı hedefinden sapmıştır. İBB belediyecilikte sınıfta kalmıştır. Her iş günü kurtarma eyleminden ileri gidemedi. Çare insanı merkeze alan gerçek belediyeciliktir.

Bugün gittiğimiz her yerde milletimizin umudunu görüyoruz. Yediden yetmişe insanlarımız bize güveniyor. Biliyorlar ki biz ne yaparsak tam yaparız.

Ulaşım projelerimizi İstanbullu kardeşlerimize sunuyoruz.

Ne zaman nereye varabileceğimizi bildiğimiz, sevdiklerimize en kısa sürede ulaşabileceğimiz İstanbul hayalinin peşinde koşuyoruz. Bunu İstanbul'a kazandıracağız, gece gündüz çalışacağız. Bizi aradığınızda şantiye sahasında olacağız. Orada çalışırken bulacaksınız bizi. Beklediğimiz özlediğimiz İstanbul için çalışırken bulacaksınız bizi.

"MEVCUT İBB YÖNETİMİ ULAŞIMDA DA BAŞARISIZ OLDU"

Mevcut İBB yönetimi her alanda olduğu gibi ulaşımda da başarısız oldu. 35 ulaşım vaadinden 4'ünü yapabildiler. Bu trafik İstanbul'u çileden çıkaran hale geldi. Paradan, zamandan, her şeyden kaybediyoruz. 1 yılda 288 saat kaybediyoruz. İstanbullunun ömründen 3 yıl çalınıyor. Biz İstanbul'u yavaşlatan, halkımızı bezdiren bu trafik çilesini İstanbullu kardeşlerimiz ile bitireceğiz. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un yolunu açmaya geliyoruz. Bin kişiye 209 araç düşüyor. Her geçen gün Avrupa ortalaması olan 582 sayısına yaklaşıyoruz.

Yolculuk sayılarımız iki yaka arasında 2029 yılında 3,71 milyona ulaşacak. Doğru planlama yapmazsak bugünkü manzaradan daha kötü boyutta yaşayacağız. 49 dakikada evimize ulaşabilirken bu 49 dakikayı 2019 yılında 45 dakikaya düşürdük. Mevcut ibb yönetimi 5 yılda bu süreyi 64 dakikaya çıkardı.

Bunlar milletimize 5 yılda 230 km metro yapacağız dediler, her işte olduğu gibi burada da sözlerini tutmadılar. Sorulunca da 'böyle söz vermedik' dediler. 10 metro hattının üçünün yapımını bile durdurdular. Bırakın verilen sözleri tutmayı 'açtık' dedikleri 47,3 km hattın sadece 8 kilometresini tamamladılar.

"TRAFİK ÇİLESİNİ HEP BİRLİKTE BİTİRECEĞİZ"

Bu beceriksizlikle yetinmeyip bizim devam eden hatlarımızı iptal ettiler. Hafriyat doldurdular. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir şey. Daha da acısı 5 yılda bu şehrin geleceği için yeni metro ihalesi yapmadılar. İstanbul'un kayıp yıllarından böyle örnekleri artırabiliriz. Bunları söylemenin manası yok. İstanbullular bu sorunla iç içe yaşıyor. Bunların yarım bıraktığını da hafriyat döktüğünü de, iptal ettiğini de 1 Nisan sabahı çalışarak, trafik çilesini hep birlikte bitireceğiz.

Biz 2029 yılında karayolu payını yüzde 60'a, raylı sistem payını yüzde 37'ye çıkaracağız. Bu dünyanın diğer metropollerinde böyle. Hedefimiz için sürekli çalışacağız. Yer üstünde kentsel dönüşüm şantiyelerinde çalışırken yerin altında metro projelerimiz için çalışacağız. Ne olursa olsun İstanbul'un hız ve konforunu artıracağız, İstanbul'u birlikte yükselteceğiz.

Uğraştıran İstanbul değil ulaştıran İstanbul planımızı anlatacağız. Bu planla ulaşım projelerimizi hayata geçireceğiz. Konforlu, güvenilir, ekonomik ulaşım için bu projeleri gerçekleştireceğiz. Dijital olarak güncelleyeceğiz. Yeni yollar, otoparklar ile ağımızı genişleteceğiz. Ulaşım akademisi kurarak sürücü, yolcu ve yayaların eğitim alacağı akademi olacak. Bu ana plan kapsamında, nüfus, ekonomik büyüme gibi makro istatistikleri göstereceğiz.

Gelecek için yatırımlarımızı oluşacak yük ve tahminleri hesap edeceğiz. oluşacak talepler doğrultusunda da altyapıyı buna göre kurgulayacağız. Tüm proje detaylarımızı buna göre tasarladık. Şu anda metro hatları 340 km, 2029'da 650 km'ye çıkaracağız bunu. 2034'te ise 1004 km'ye çıkaracağız.

İlk 5 yılda hayata geçirilecek projeler;

- 14,2 km’lik Yenikapı-İncirli-Sefaköy metro hattı

- 18 km’lik Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattı

- 28 km’lik İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro hattı

- 17,4 km’lik Vezneciler-Sultangazi metro hattı

- 6,9 km’lik Şehir Hastanesi-Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı

- 5,4 km’lik Sultanbeyli-Kurtköy metro hattı tamamlanacak

- 6 km’lik Sabiha Gökçen-Kurtköy metro hattı

- 21,3 km’lik Üsküdar-Kadıköy-Maltepe-Kartal tramvay hattı

- 3,1 km’lik Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattı

- 62,4 km’lik Samandıra-İstanbul Havalimanı raylı sistem hattı

- 2 km’lik Eyüpsultan-Pierre Loti-Miniatürk teleferik hattı

İstanbul'un yüz yılını ilgilendiren çalışmamız var. Metro AŞ. Aselsan işbirliği ile birçok alanda hizmet verecek tesisimizi kuracağız. İstanbul'u bu tesis ile ulaşım teknolojilerinde dünyanın lider şehirlerinden biri haline getireceğiz.

SİLİVRİ'YE METROBÜS MÜJDESİ

Metrobüs hattımızı Silivri'ye kadar uzatıyoruz. Büyükçekmece'ye gittim, CHP tarafından yönetiliyor burası. İnsanımız kırgın, niye göz ardı ediliyoruz diyorlar. Her ortamda bize ifade ediyorlar.

Her yıl filolarımıza 100 elektrikli metrobüs ve 250 otobüs hedefi koyduk.

Mevcut ibb yönetimi deniz ulaşımında da sınıfta kaldı. 500 bin yolcu sayısını 1 milyona ulaştıracağız. Çubuklu-Yenikapı arabalı vapuru hattını hayata geçireceğiz. Çengelköy-Yenikapı arabalı vapuru projeleriyle karayoluna alternatif ulaşım imkanları eklenecek.

Göreve gelir gelmez deniz ulaşımında aktarma ücretsiz olacak.

MOTOSİKLET YOLLARI GELİYOR

İstanbul'da motosiklet kullanımı 2018 yılından 2023 yılına kadar %119 oranında artış gösterdi. Motosiklet kullanıcılarına özel motosiklet yolları kurulacak.

Moto kurye park alanları hizmete alınacak.

BİSİKLET YOLU UZUNLUĞU İKİ KATINA ÇIKARTILACAK

Yeni nesil mobilite ve akıllı ulaşımı teşvik etmek için; bisiklet cazip ulaşım aracı haline getirilecek.

Bisiklet yolu uzunluğu 2029 yılına kadar iki katına çıkartılıp 1000 kilometreye, 2034 yılına kadar ise 1500 kilometreye ulaştırılacak.

Yeni ve kullanışlı scooter park alanları kurulacak, paylaşımlı bisiklet yaygınlaştırılarak kullanımını teşvik edecek adımlar atılacak.

Yaya dostu şehir için ‘Millet Yolları’ yapılacak.

TAKSİ SORUNU ÇÖZÜLECEK

Bilimsel verilerle gerçek taksi sayısı ihtiyacı belirlenecek.

Dijital taksi uygulamaları tek merkezde toplanacak.

Taksicilere yönelik eğitim, denetim, ödül ve ceza uygulamaları işler hâle getirilecek.

TOPLU ULAŞIMDA TEŞVİK EDİCİ UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRİLECEK

Aile Kart ile 0-6 yaş arası çocuk ve ebeveynlere ücretsiz ulaşım sağlanacak.

İlköğretim öğrencilerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak.

KARAYOLU ULAŞIM ALTYAPILARI

İki yakaya iki büyük tünel inşa edilecek. Avrupa’da 88.2 kilometre, Anadolu’da 34 kilometre olmak üzere toplam 122,2 kilometre yeni tünel hizmete alınmış olacak.

- İlk 5 yılda toplam 47,5 kilometre tünel inşa edilecek;

25,7 kilometrelik Çayırbaşı-Ayazağa-Levazım-Dolmabahçe tüneli ile 15 dakikalık kazanç sağlanacak, karbon emisyon 156 ton azalacak.

11,6 kilometrelik Kağıthane-Bayrampaşa (Hal) tüneli ile 10 dakikalık kazanç sağlanacak, karbon emisyonu 73 ton azalacak.

10,2 kilometrelik Yenisahra-Bostancı tüneli ile, 10 dakika kazanılacak ve karbon emisyonu yılda 62 ton azalacak.

2034 yılında toplam 74,7 kilometre tünel inşa edilecek;

50,9 kilometrelik Bayrampaşa (Hal)-Büyükçekmece karayolu tüneli tamamlanacak. Araç başına 45 dakika kazanılırken, 280 ton karbon emisyon azalımı sağlanacak.

23,8 kilometrelik Harem-Çengelköy-Kavacık karayolu bağlantısı yapılarak sahil yoluna alternatif güzergâh sunulacak. Araç başına 20 dakika kazanılırken, karbon salınımı 141 ton azalacak.

KAVŞAK VE YOL DÜZENLEMELERİ

Trafik sıkışıklığının yaşandığı 151 kavşak düzenlemeye tabi tutulacak.

Trafik yoğunluğu üst seviyelerde olan TEM, E-5 ve birbirine bağlayan yan yollar düzenlenecek.

ŞEHİR TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK 2 BÜYÜK HAMLE

Esenler otogarı ve Harem otogarı şehrin dışına taşınacak. Avrupa Otogarı inşa edilecek.

Asya ve Avrupa Yakası’na 6 yeni lojistik merkezi ve Kuzey Limanı kurulacak. Bu projelerle şehir merkezine ağır vasıtaların girişi yeniden düzenlenerek trafik yükü azalacak.

İstanbul'un kuzeyine yeni liman inşa edeceğiz.

MOTORSİKLETLİLERE MÜJDE

Yeni motosiklet yollarını devreye alacağız. Güvenli yolculuk yapacakları adımı atacağız. Mümkün olan her yerde motor yolları yapacağız. Motokuryelerimizin dinlenmesi için yeni yapılacak tüm yol kenarlarına dinlenme alanı ayıracağız.

OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLECEK

'Yol Üstü Otopark Yönetim Sistemi' hayata geçirilecek.

5 yılda 250 bin araçlık otopark inşa edilecek. Bu alanların üstü park, altı otopark olarak hizmet verecek.

İSPARK ücretlerinde %25 indirim yapılacak.

MİLLET YOLU PROJESİ

Millet yolları projesini hayata geçireceğiz. İstanbullular bize güvensin; yaya dostu İstanbul için gerekli adımları atacağız.

AKILLI ULAŞIM

Akıllı Ulaşım Sistemleri, EDS Kontrol Merkezi, Tünel İşletim Merkezi, Toplu Ulaşım Hizmetleri Yönetim Merkezi, İETT Filo Yönetim Merkezi, Metro Hat Kontrol Merkezi, Lojistik Yönetim Merkezi, Dış Birimler hayata geçirilecek.

Dijİstanbul projesi ile şehre ait her veri tek merkezden ölçüp yönetilecek.

- Parket uygulaması ile İstanbul’un tüm otoparkları tek uygulamada elinizin altında olacak.

- Yol-açık uygulaması ile tüm ulaşım araçlarına cepten ulaşılacak. Bulunulan konumdan gidilmek istenen konuma kadar en verimli ulaşım araçları anlık olarak takip edilebilecek.

ULAŞIM AKADEMİSİ

Ulaşım Akademisi ile sürücü, yolcu ve yayalarda eğitim bilinci sağlanacak.

Mesleki teorik eğitim merkezinde; İstanbul’un trafiğinde direksiyon sallayan herkese özel eğitimler verilecek.

Uygulama eğitim merkezinde; kurulacak parkur ve simülasyonlarla şoförlere pratik öğrenme imkanları sunulacak.

Psikoteknik test ve ruh sağlığı merkeziyle; psikolojik destek imkanları sunulacak.

Ölçme değerlendirme ve sertifikasyon sistemiyle; uluslararası geçerliliği olan lisanslara dair hizmetlerden faydalandırılacak.

Stratejik planlama ile tüm İstanbullular ulaşımdaki iyileşmeyi gün be gün hissedecek, her anlamda tasarrufa şahit olacak.

Ulaşımda yapılacak yatırımlarla 64 dakika olan ortalama yolculuk süresi 2029 yılında 48 dakikaya, 2034 yılında ise 39 dakikaya düşürülecek.

Ulaştıran İstanbul Strateji Planı ile 3 milyon ton karbon emisyon azalımı ve 450 bin yetişkin ağaç kazanımı sağlanacak.

İstanbullulara söz veriyorum, 1 Nisan'dan itibaren İstanbul trafik çilesinde kurtulacak.