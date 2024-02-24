Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na 'davet' yanıtı

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe’de ‘Sivaslılarla Buluşma’ programına katıldı. Programda Kurum’a AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de eşlik etti. Kurum, program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun Kurum’un İmamoğlu’na yönelik ‘Kandil uzlaşmasının adayı İmamoğlu’dur.’ cümlelerine dair sorularını yanıtlayan Kurum, “ İttifakı her yerde görüyoruz zaten. Meclis üyelerinin dağıtıldığı başkanların pazarlık konusu edildiği bir ittifakla karşı karşıyayız. Burada işaret de Kandil’den gelmiştir o yüzden adı kent uzlaşısı değil Kandil uzlaşısıdır. Bu ittifakı da gizlemek adına da bir çaba içerisindeler ama milletimiz ayan beyan her şeyi görüyor.

Sahada, dün Sancaktepe’de yapmış oldukları organizasyonda da iki partinin de bayraklarının sallandığını net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla gizlemeye çalıştıkları ittifak açık olarak net bir şekilde ortadadır. Daha önce biliyorsunuz DEM’den bir aday çıkacaktı sonra Kandil’den gelen talimatla o aday geri çekildi. İsmine ‘kent uzlaşısı’ dedikleri ve ittifakı sözde terör örgütü liderlerinden olan birisinin talimatıyla ittifakın işaret edildiğini tüm Türkiye, dünya duydu. Bu ittifak gerçek. Yaptıkları bir ittifaktır. İmamoğlu, Kandil uzlaşısının adayıdır. İttifakın adı da ‘Kandil ittifakı’dır.” ifadelerini kullandı.

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DAVET EDİLSEN NE OLUR? EDİLMESEN NE OLUR?

Bir basın mensubunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Pazartesi gününe ilişkin "İlk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim" söylemi hakkındaki sorusunu yanıtlayan Kurum, “Bizler tabi ki Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığımızın yaptığı metro açılışına gideceğiz ve büyük coşkuyla İstanbullu kardeşlerimizle birlikte olacağız. Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış.” şeklinde konuştu.

“NE SİYASETİDİR BU GİT İŞİNE BAK”

Kurum, “Zaten 5 yıldır yeni mi aklı başına gelmiş. Beş yıldır hiçbir protokole uymayan, İstanbul’un hizmetlerinden mutlu olamayan bir başkandan bahsediyoruz. Bugün kalkmış ne hikmetse yine bir polemik bir plan gündemi değiştirme peşinde. Davet edildim-edilmedim. Yani, davet edilsen ne olur? Edilmesen ne olur? Sen 5 yıldır zaten İstanbul’u üzdün, İstanbul için hiçbir yatırımı yapmadın. Şimdi kalkmış davet edildim-edilmedim siyaseti yapıyorsun. Ne siyasetidir bu. Git işine bak. Artık, hepimiz seni öğrendik. Ne yapmaya çalıştığını da biliyoruz. Boşuna böyle farklı senaryolar, ajanslar üzerinden siyasi tezgahlar ve senaryolar üzerinden İstanbulluları aldatmaya kalkmasınlar” diye konuştu.

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DAVET EDİLMEDİĞİ AÇILIŞA GİDECEĞİNE HAFRİYAT DÖKTÜĞÜ METRONUN İHALESİNİ YAPSIN

Sancaktepe’deki metro çalışmaları ile ilgili soruyu yanıtlayan Kurum, “Ekrem Bey’e tavsiyemiz, davet edilmediği metro açılışına gideceğine gelip Sancaktepe’de hafriyat döktüğü metronun ihalesini yapsın. Burada, törenini yapsın, biz de gelelim, Sancaktepe Belediye Başkanımız da gelsin. Gereksiz polemiklere gireceğine hafriyat döktükleri, iptal ettikleri metro, karayolu tünellerini açsınlar. Gereksiz yere İstanbul’un gündemini meşgul etmesinler.” şeklinde konuştu.

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