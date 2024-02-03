AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kurum, BeylikdÃ¼zÃ¼'nde DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸulu kanaat Ã¶nderleriyle bir araya geldi. Organizasyona, AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti BeylikdÃ¼zÃ¼ Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Mustafa GÃ¼naydÄ±n da katÄ±ldÄ±. Kurum, programda konuÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirdi.

EL ELE DEPREM DÃ–NÃœÅžÃœMÃœNÃœ GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RECEÄžÄ°Z

Kurum, â€œÄ°stanbul deprem bÃ¶lgesi ve biz sizlerle ele ele vereceÄŸiz; deprem dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. BeylikdÃ¼zÃ¼ en iyisini hak ediyor. Biz BeylikdÃ¼zÃ¼â€™nÃ¼n baÅŸÄ± Ã¶ne eÄŸilsin istemiyoruz, sizlerle birlikte ne ihtiyaÃ§ varsa oturupi konuÅŸalÄ±m Ã§Ã¶zelim istiyoruz" dedi.

HEP BERABER KOÅžTURACAÄžIZ

Kurum, â€œBundan Ã¶nce nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ysak, milletimizin zor anÄ±nda nasÄ±l olduysak, verdiÄŸimiz sÃ¶zleri nasÄ±l tuttuysak aynÄ± anlayÄ±ÅŸ ve motivasyonla Ä°stanbulâ€™umuz 39 ilÃ§esi 964 mahallesi iÃ§in hep beraber koÅŸturacaÄŸÄ±z diyorum" ifadelerini kullandÄ±.

ORHAN GENCEBAYâ€™IN BESTELEDÄ°ÄžÄ° ÅžARKI Ä°LK KEZ Ã‡ALINDI

SanatÃ§Ä± Orhan Gencebay'Ä±n AK Parti Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Murat Kurumâ€™un seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in bestelediÄŸi 'AÅŸkÄ±msÄ±n Ä°stanbul' isimli ÅŸarkÄ± da programda ilk kez Ã§alÄ±ndÄ±. Kurum, konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan alandan ayrÄ±ldÄ±.

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