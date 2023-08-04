Muğla'nın 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum, Milas, Marmaris, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 28 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 2,5 gram skunk, 255 kök Hint keneviri, 133 gram kubar esrar, 14 gram amfetamin, 7 ecstasy, 5 gram kokain, 144 yeşil reçeteli hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 31 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.