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GündemSarıyer TEM Otoyolu’nda otomobil duran taksiye çarptı: 2 araç yandı, 5 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Sarıyer TEM Otoyolu’nda otomobil duran taksiye çarptı: 2 araç yandı, 5 kişi yaralandı

Sarıyer TEM Otoyolu’nda otomobil duran taksiye çarptı: 2 araç yandı, 5 kişi yaralandı

11.10.2026 - 12:24Güncellenme Tarihi:
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Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Sarıyer TEM Otoyolu’nda otomobil duran taksiye çarptı: 2 araç yandı, 5 kişi yaralandı

Sarıyer TEM Otoyolu’nda, iddiaya göre otomobil, yol üzerinde duran taksiye arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından taksinin LPG tankında yangın çıktı, her iki araç alev alev yandı. Otomobildeki 4 kişi hafif yaralanırken, taksi şoförünün kolunda yanık oluştu.

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Kaza, saat 00.45 sıralarında Sarıyer TEM Otoyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, yol üzerinde duran taksiye arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından taksinin LPG tankında çıkan yangında her iki araç alev alev yandı.

Sarıyer TEM Otoyolu’nda otomobil duran taksiye çarptı: 2 araç yandı, 5 kişi yaralandı

Kazada otomobilde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Taksi şoförünün ise yangın nedeniyle kolunda yanık oluştu. Toplam 5 kişinin yaralandığı kazanın ardından, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürürken, sağlık ekipleri de yaralıları, yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Araçların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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