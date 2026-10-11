Yalova'da 37 yıllık Japon Barış Çanı çalındı: 26 bin liraya hurdacıya satılmış

5

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin ifadesinde, çanın akıbetine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Şüphelinin anlatımına göre çan, olaydan yaklaşık bir hafta sonra Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bir hurdacıya 26 bin TL karşılığında satıldı. Şüpheli, satıştan kendisine 4 bin 500 TL pay verileceğinin söylendiğini öne sürdü. Çanın manevi değerini bilmediğini iddia eden şüphelinin, diğer şüphelilerden birinin kendisini "Ekmek paramızı çıkaracağız" diyerek çağırdığını söylediği belirtildi.