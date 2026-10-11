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Yalova'da 37 yıllık Japon Barış Çanı çalındı: 26 bin liraya hurdacıya satılmış

11.10.2026 - 11:48Güncellenme Tarihi:

Yalova ile Japonya’nın Tonami şehri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin simgesi olan 37 yıllık Japon Barış Çanı’nın çalınmasına ilişkin soruşturmada, çanın 26 bin TL karşılığında hurdacıya satıldığı iddia edildi. Olayla ilgili 3 şüpheliden biri yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanması ve 87 kilogram ağırlığındaki çanın bulunması için çalışmalar sürüyor.

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1Yalova'da 37 yıllık Japon Barış Çanı çalındı: 26 bin liraya hurdacıya satılmış

Yalova’nın Süleyman Bey Mahallesi Cengiz Koçal Caddesi üzerindeki parkta bulunan Japon Barış Çanı, 14 Eylül 2026 gecesi çalındı. Yalova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2Yalova'da 37 yıllık Japon Barış Çanı çalındı: 26 bin liraya hurdacıya satılmış

Polis kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Yapılan incelemelerde, 3 şüphelinin plakasız, gri renkli üç tekerlekli elektrikli motosikletle olay yerine geldiği belirlendi.

3Yalova'da 37 yıllık Japon Barış Çanı çalındı: 26 bin liraya hurdacıya satılmış

İddiaya göre şüpheliler, gece saatlerinde çanın bulunduğu alana gelerek demir doğrama makasıyla çanın kulp kısmını kesti. Yaklaşık 87 kilogram ağırlığındaki çanı elektrikli motosikletin kasasına yükleyen şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

4Yalova'da 37 yıllık Japon Barış Çanı çalındı: 26 bin liraya hurdacıya satılmış

Soruşturma kapsamında incelenen kamera görüntülerinde, şüphelilerin olay öncesindeki ve sonrasındaki hareketlerinin takip edildiği öğrenildi. Şüphelilerin kullandığı elektrikli motosikletin şarjının bitmesi üzerine çanı taşıyarak yollarına devam ettikleri de iddialar arasında yer aldı.

5Yalova'da 37 yıllık Japon Barış Çanı çalındı: 26 bin liraya hurdacıya satılmış

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin ifadesinde, çanın akıbetine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı. Şüphelinin anlatımına göre çan, olaydan yaklaşık bir hafta sonra Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki bir hurdacıya 26 bin TL karşılığında satıldı. Şüpheli, satıştan kendisine 4 bin 500 TL pay verileceğinin söylendiğini öne sürdü. Çanın manevi değerini bilmediğini iddia eden şüphelinin, diğer şüphelilerden birinin kendisini "Ekmek paramızı çıkaracağız" diyerek çağırdığını söylediği belirtildi.

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