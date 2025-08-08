GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla’dan ulaşım atağı! 11 ilçede 49 yeni hat hizmete girdi
HaberlerGündem Haberleri Muğla’dan ulaşım atağı! 11 ilçede 49 yeni hat hizmete girdi

Muğla’dan ulaşım atağı! 11 ilçede 49 yeni hat hizmete girdi

08.08.2025 - 07:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muğla’dan ulaşım atağı! 11 ilçede 49 yeni hat hizmete girdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve kırsal bölgelerde ulaşımı kolaylaştırmak için önemli bir adım attı. Toplu taşıma ağını genişleten Büyükşehir, 11 ilçede 127 mahalleyi kapsayan 49 yeni otobüs hattı kurdu. Bununla birlikte Fethiye-Şövalye Adası arasında yolcu motoru seferi,

Haberin Devamı

Güllük-Kıyıkışlacık arasında da feribot seferi başlatarak, ulaşımda deniz yolunu da devreye aldı.
Toplamda 51 yeni hat vatandaşların hizmetine sunulurken, Muğla Büyükşehir Belediyesi kara ve deniz ulaşımını bir arada planlayarak daha erişilebilir, güvenli ve konforlu bir toplu taşıma sistemi kurmayı hedefliyor.

Muğla’dan ulaşım atağı 11 ilçede 49 yeni hat hizmete girdi

Yeni hatlar, 31 Mart 2024 tarihinden itibaren ihtiyaç duyulan güzergâhlarda hizmet vermeye başladı. Hem şehir içi hem kırsalda toplu taşımanın güçlendirilmesiyle birlikte, vatandaşların farklı ulaşım alternatiflerine kolaylıkla erişmesi sağlanıyor.

İLGİLİ HABER

Bir defa eken yılda 30 kez hasat ediyor! 1 dönüm 5 ton ürün veriyor tek seferde 70 bin TL kazanç sağlanıyor
Bir defa eken yılda 30 kez hasat ediyor! 1 dönüm 5 ton ürün veriyor tek seferde 70 bin TL kazanç sağlanıyor

Başkan Aras: "Vatandaşlarımızın Ulaşımını Kolaylaştırmaya Kararlıyız"

Muğla’nın her köşesinde yaşayan vatandaşların toplu ulaşıma daha rahat, güvenli ve erişilebilir şekilde ulaşabilmesi için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yeni otobüs hatlarımız ve feribot seferlerimizle birlikte ulaşım ağımızı daha da genişlettik. Özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin merkeze ulaşımı artık daha kolay ve düzenli hale geldi. Deniz yolu seferleriyle birlikte kara ulaşımıyla uyumlu, erişilebilir ve kesintisiz bir ulaşım ağı oluşturuyoruz.
Amacımız sadece yolları değil, yaşamı da birbirine bağlamak. Ulaşımda fırsat eşitliğini sağlamak, öğrencilere, çalışanlara, yaşlılara ve tüm vatandaşlarımıza konforlu hizmet sunmak için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Yeni hatlarımız Muğlamıza hayırlı olsun" dedi.

İLGİLİ HABER

Kastamonu’da 100 ton üretim yapıldı! Kilosu 2.500 TL'den kapış kapış gidiyor, fiyatı daha da artacak
Kastamonu’da 100 ton üretim yapıldı! Kilosu 2.500 TL'den kapış kapış gidiyor, fiyatı daha da artacak

 

Güncel Haberler

İstanbul'daki lokantasını kapatıp bu işe başladı! İlk başvurusunda 3.5 milyon karşılıksız para desteğini kaptı
#Gündem

İstanbul'daki lokantasını kapatıp bu işe başladı! İlk başvurusunda 3.5 milyon karşılıksız para desteğini kaptı

İlçede adım atacak yer kalmadı, nüfus 200 binden 800 bine çıktı
#Gündem

İlçede adım atacak yer kalmadı, nüfus 200 binden 800 bine çıktı

Günlük 4 bin TL'ye işçi bulunamıyorlar: Hasat dönemi geldi, eleman yok!
#Gündem

Günlük 4 bin TL'ye işçi bulunamıyorlar: Hasat dönemi geldi, eleman yok!