Kars'ta geliştirildi! Dünyada benzeri çok az: Üretimde ezber bozan yerli sistem

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Kars'ın yüksek rakımlı yaylalarında organik ve coğrafi işaretli bal üretimini daha modern hale getirmek amacıyla geliştirilen Mobil Arı Üretim Üssü, tek bir tır dorsesi üzerinde 340 arı kovanını aynı anda taşıyabiliyor.Tamamen yerli mühendislik çalışmalarıyla hayata geçirilen sistemin tasarımı, mühendisliği ve kurulum patenti üreticisine ait bulunuyor. Sahip olduğu kapasite ve teknolojik altyapısıyla Türkiye'nin en büyük mobil arı üretim sistemi olma özelliğini taşıyan ünite, dünyada da benzerlerine çok az rastlanan bir proje olarak öne çıkıyor."Güneş enerjisiyle kendi kendine yetiyor"Mobil üretim üssünün en dikkat çeken özelliklerinden biri ise enerji altyapısı oldu. Tır dorsesinin tavanına entegre edilen 10 kilovat gücündeki güneş panelleri, sistemin ihtiyaç duyduğu elektriği tamamen yenilenebilir enerjiyle karşılıyor. Böylece üretim sahasında dış enerjiye ihtiyaç duyulmadan kesintisiz çalışma imkanı sağlanıyor. Bu özellik sayesinde karbon salınımı azaltılırken çevre dostu üretim modeli de destekleniyor.