Bir defa eken yılda 30 kez hasat ediyor! 1 dönüm 5 ton ürün veriyor tek seferde 70 bin TL kazanç sağlanıyor
Yüksek verimi ve düzenli hasat imkânıyla üreticilerin yeni gözdesi oldu. Serada bir kez ekilen ürün, yıl boyunca 20–30 defa hasat edilebiliyor. 1 dönümden elde edilen 4–5 tonluk verimle üreticinin cebine 50 ila 70 bin TL arasında kazanç giriyor.
Özellikle iç pazarda yemeklik ve salçalık olarak yoğun talep gören kapya biber, ihracat potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Kontrollü sera ortamı sayesinde ürün kaybı minimuma inerken, birim alandan alınan verim maksimuma ulaşıyor.Uzmanlar, düşük riskli ve yüksek getirili bir ürün arayan çiftçilere kapya biber üretimini öneriyor. Geleneksel sera ürünlerinin yerini almaya başlayan bu sebze, kırsal bölgelerde üreticiler için önemli bir gelir kapısı hâline geliyor.