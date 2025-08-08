Bir defa eken yılda 30 kez hasat ediyor! 1 dönüm 5 ton ürün veriyor tek seferde 70 bin TL kazanç sağlanıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.08.2025 - 07:07

Yüksek verimi ve düzenli hasat imkânıyla üreticilerin yeni gözdesi oldu. Serada bir kez ekilen ürün, yıl boyunca 20–30 defa hasat edilebiliyor. 1 dönümden elde edilen 4–5 tonluk verimle üreticinin cebine 50 ila 70 bin TL arasında kazanç giriyor.

Yüksek kazanç sağlamak isteyen üreticiler, yönünü kırmızı kapya bibere çevirdi. Seralarda yetiştirilen bu ürün, sunduğu verim ve düzenli hasat imkânı sayesinde hem küçük üreticilerin hem de büyük yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Kapya biber, serada bir kez ekildikten sonra yıl boyunca 20 ila 30 kez hasat edilebiliyor. Üstelik 1 dönümlük serada yaklaşık 4–5 ton ürün alınabiliyor. Bu da üreticiye sezon boyunca ortalama 50.000 ila 70.000 TL arasında gelir sağlıyor.

Özellikle iç pazarda yemeklik ve salçalık olarak yoğun talep gören kapya biber, ihracat potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Kontrollü sera ortamı sayesinde ürün kaybı minimuma inerken, birim alandan alınan verim maksimuma ulaşıyor.Uzmanlar, düşük riskli ve yüksek getirili bir ürün arayan çiftçilere kapya biber üretimini öneriyor. Geleneksel sera ürünlerinin yerini almaya başlayan bu sebze, kırsal bölgelerde üreticiler için önemli bir gelir kapısı hâline geliyor.