Bir defa eken yılda 30 kez hasat ediyor! 1 dönüm 5 ton ürün veriyor tek seferde 70 bin TL kazanç sağlanıyor

3

Özellikle iç pazarda yemeklik ve salçalık olarak yoğun talep gören kapya biber, ihracat potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Kontrollü sera ortamı sayesinde ürün kaybı minimuma inerken, birim alandan alınan verim maksimuma ulaşıyor.Uzmanlar, düşük riskli ve yüksek getirili bir ürün arayan çiftçilere kapya biber üretimini öneriyor. Geleneksel sera ürünlerinin yerini almaya başlayan bu sebze, kırsal bölgelerde üreticiler için önemli bir gelir kapısı hâline geliyor.