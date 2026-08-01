ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI 2026 | ATA AÖF sınavı bugün saat kaçta, kaçta bitecek? 1-2 Ağustos oturum saatleri ve sınav giriş belgesi

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Binlerce öğrenci, "ATA AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?" sorusunun yanıtını araştırırken, 1-2 Ağustos 2026 tarihlerindeki oturum saatleri ve sınav giriş belgesiyle ilgili ayrıntılar da merak ediliyor.

ATA AÖF bütünleme sınavı bugün saat kaçta?

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavları üç oturum halinde uygulanıyor. Atatürk Üniversitesi tarafından açıklanan sınav takvimine göre oturum saatleri şöyle:

1. Oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi – 09.30

2. Oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi – 14.00

3. Oturum: 2 Ağustos 2026 Pazar – 15.00

ATA AÖF sınavı kaçta bitecek?

ATA AÖF'de sınavların bitiş saati, adayın gireceği ders sayısı ve oturumdaki sınav süresine göre değişiklik gösterebiliyor. Adayların kesin sınav başlangıç ve bitiş bilgilerini sınav giriş belgelerinde yer alan oturum detaylarından kontrol etmeleri gerekiyor. Ayrıca sınav salonlarına belirtilen saatten önce giriş yapılması ve geç kalan adayların sınav kurallarını dikkate alması önem taşıyor.

1-2 Ağustos ATA AÖF oturum saatleri

Bütünleme sınavları iki gün boyunca gerçekleştirilecek.

1 Ağustos Cumartesi

I. Oturum: 09.30

II. Oturum: 14.00

2 Ağustos Pazar

III. Oturum: 15.00

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sınava katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerine Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişebiliyor. Belgede adayın sınava gireceği okul, salon, sıra numarası ve oturum bilgileri yer alıyor. Sınava girişte fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesinin adayların yanında bulunması gerekiyor.

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Sınav günü adaylara uyarılar

Sınav günü adayların sınav merkezinde belirtilen saatten önce hazır bulunmaları, sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve salon görevlilerinin yönlendirmelerine uymaları gerekiyor. Sınav kuralları ve oturum bilgileri sınav giriş belgesinde ayrıntılı olarak yer alıyor.