ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 1-2 Ağustos 2026 Oturum Saatleri ve Sınav Giriş Belgesi
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? ATA AÖF büt sınavı saat kaçta başlayacak? Sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri nasıl sorgulanır? 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek ATA AÖF bütünleme sınavı kaç oturumdan oluşuyor, sınav süresi kaç dakika? Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencilerinin merak ettiği sınav takvimi, oturum saatleri, sınav giriş belgesi, sınav kuralları ve tüm detaylar haberimizde.
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ATA AÖF bütünleme sınavı hangi tarihte yapılacak? 1 Ağustos ve 2 Ağustos oturumları saat kaçta başlayacak? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınav yerleri açıklandı mı? Büt sınavına kimler girebilir? Sınava geç kalan öğrenciler alınacak mı? Final sınavlarının ardından gözler ATA AÖF bütünleme sınavlarına çevrildi. Derslerini başarıyla tamamlamak, notunu yükseltmek veya mezuniyet şartlarını yerine getirmek isteyen binlerce öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavlarının tarihlerini ve oturum saatlerini araştırıyor. Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda bütünleme sınavları 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından düzenlenen 2025-2026 bahar dönemi bütünleme sınavları 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Bütünleme sınavları, final sınavlarında başarısız olan veya notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için önemli bir ikinci fırsat niteliği taşıyor.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SAAT KAÇTA?
ATA AÖF bütünleme sınavları toplam üç oturum halinde uygulanacak.
1. Oturum
1 Ağustos 2026 Cumartesi - Saat 09.30
2. Oturum
1 Ağustos 2026 Cumartesi - Saat 14.00
3. Oturum
2 Ağustos 2026 Pazar - Saat 15.00
Öğrencilerin sınav merkezlerinde belirtilen saatlerden önce hazır bulunmaları gerekiyor.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgeleri öğrencilerin erişimine açıldı.
Sınav giriş belgelerinde;
Sınav merkezi
Bina bilgisi
Salon numarası
Sıra bilgisi
Oturum bilgisi yer alıyor.
Öğrencilerin sınav öncesinde belgelerini kontrol etmeleri ve sınav yerlerini önceden öğrenmeleri tavsiye ediliyor.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Öğrenciler sınav giriş belgelerine;
Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)
Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS)
ATA AÖF Mobil Uygulaması üzerinden ulaşabiliyor.
Sınav giriş belgesinin yazıcıdan çıktısının alınması ve sınav günü yanında bulundurulması gerekiyor.
ATA AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
ATA AÖF sınav yerleri, sınav giriş belgeleri üzerinden görüntülenebiliyor.
Belgede öğrencilerin;
Gireceği okul
Bina adı
Salon numarası
Oturacağı sıra
Sınav oturumu gibi tüm bilgiler yer alıyor.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
ATA AÖF tarafından yapılan bilgilendirmeye göre her ders için sınav süresi 30 dakika olarak uygulanacak.
Öğrenciler yalnızca sorumlu oldukları derslerin sınavlarına katılabilecek.