ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 1-2 Ağustos 2026 Oturum Saatleri ve Sınav Giriş Belgesi

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ATA AÖF bütünleme sınavı hangi tarihte yapılacak? 1 Ağustos ve 2 Ağustos oturumları saat kaçta başlayacak? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Sınav yerleri açıklandı mı? Büt sınavına kimler girebilir? Sınava geç kalan öğrenciler alınacak mı? Final sınavlarının ardından gözler ATA AÖF bütünleme sınavlarına çevrildi. Derslerini başarıyla tamamlamak, notunu yükseltmek veya mezuniyet şartlarını yerine getirmek isteyen binlerce öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavlarının tarihlerini ve oturum saatlerini araştırıyor. Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda bütünleme sınavları 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak.