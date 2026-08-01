Google’ın yeni özelliği 24 saat dayanabildi: Sahte felaket görüntüleri ortaya çıkınca geri çekildi

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Google’ın yeni özelliği ilk bakışta son derece kullanışlı fikirlerle yola çıkmıştı. Bir öğretmen geçmişteki şehirleri öğrencilerine gösterebilecek, mimar henüz temeli atılmamış bir yapıyı arazinin üzerinde canlandırabilecek, kullanıcılar boş alanların gelecekte nasıl görünebileceğini saniyeler içinde izleyebilecekti.



Fakat gerçek dünyanın görüntüleriyle yapay zekâyı bir araya getirmek, hayal edilen göl evlerinden çok daha büyük bir sorunu ortaya çıkardı.



Google Earth’ün yıllar içinde kazandığı güven, özelliği eğlenceli kılan unsur olduğu kadar tehlikeli hâle getiren ayrıntı da oldu. Çünkü insan gözü, üzerinde Google Earth arayüzü bulunan bir görüntüyü sıradan bir yapay zekâ çalışmasından daha güvenilir kabul edebiliyor.



Google şimdi dünyayı birkaç kelimeyle değiştiren bu düğmeye daha güçlü bir kilit takmaya çalışacak.



Özelliğin yeniden açılıp açılmayacağını bilmiyoruz. Bildiğimiz şey ise Google’ın yapay zekâya teslim ettiği dünyanın, kullanıcıların elinde 24 saat bile dayanamamış olması.