Muğla'da orman yangı! İki mahallede 85 hane boşaltıldı

Dalaman Taşbaşı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarla birlikte geniş bir alana yayıldı. Bölgede havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken 85 hanenin ise tedbir amaçlı tahliye edildiği açıklandı.

VALİ AKBIYIK: “TEDBİR AMAÇLI 85 EVİ TAHLİYE ETTİK”

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Taşbaşı ve Elcik Mahallerindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yangının çıktığı ilk saatlerden itibaren devletimiz tüm imkanları ile sahaya indi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Tedbir amaçlı Taşbaşı ve Elcik Mahallelerimizde 85 haneyi tahliye ettik. Ekiplerimiz yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarına canla başla devam ediyor” dedi.

KAPLUMBAĞA KURTARILDI



Dalaman’daki ormanlık alanda etkili olan yangın doğal hayatı olumsuz etkilerken, ormanlık alandaki canlılarda yangın bölgesinden uzaklaşmaya çalışıyor. Yangın bölgesinde alevlerden kaçmaya çalışan kaplumbağaya ise çevredeki vatandaşlar tarafından su verildi. Su verilen kaplumbağa daha sonra yangın bölgesinden uzak güvenli bir alanda tekrar doğaya bırakıldı.

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