Muğla'da 450 yıllık miras! Yıllardır aynı aile tarafından işletiliyor: İlk günkü gibi çalışıyor

"UN DEĞİRMENİ HÂLÂ O GÜNKÜ GİBİ ÇALIŞIYOR"

Dokuzçam Mahalle Muhtarı Mehmet Bulut, tarihi değirmenle ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda Dokuzçam ve Çatak sınırları içerisinde kalan, yaklaşık 450 yıllık geçmişi olan su değirmeninin yanındayız.







Değirmen hâlâ o günkü gibi çalışıyor. Çatak, Çamlıbel, Dokuzçam ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşlarımız buraya gelip unlarını öğüttürüyor. Bu değirmende buğday unu, mısır unu ve darı unu öğütülüyor. Vatandaşlarımız her türlü un ihtiyacını burada karşılayabiliyor" ifadelerini kullandı.



"YILLARDIR AYNI AİLE TARAFINDAN İŞLETİLİYOR"

Değirmeni işleten Gülhanım Yılmaz ise, değirmenin geçmişiyle ilgili bilgi vererek şunları söyledi: "Buranın geçmişi bizim için çok kıymetli. Babam 1968 yılında bu değirmeni aldı. Babam vefat ettikten sonra yaklaşık 10-14 yıldır biz işletiyoruz. Şu anda burası dün gibi çalışıyor, her zaman çalışıyor, 7/24 açık. Biz bakıyoruz, biz işletiyoruz. Gelen malzemeleri öğütüyoruz, isteyenlere unlarını veriyoruz, alıp götürüyorlar."