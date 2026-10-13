Mardinli kadın devlet desteğiyle hayatını değiştirdi: Evinin bir odasında 3 kişiye yemek yaparken şimdi 300 kişiyi ağırlıyor

5

Leyla Açıl, AA muhabirine, evinde hazırlayıp sunduğu yemeklerin beğenilmesi üzerine restoran açma fikrinin geliştiğini anlatarak, devletin de desteğiyle bu fikrini hayata geçirdiğini söyledi.



Açıl, istihdam sağladığı kişilerle işlerini severek yaptıklarını ifade ederek, "Burada aile gibi olduk. Restoranımızda, irok (Mardin usulü içli köfte), sarma, sembusek (kapalı lahmacun), firik pilavı gibi birçok yöresel yemek yapıyoruz. Bahçemde biber, domates, patlıcan gibi sebzeler yetiştiriyorum. İneğimiz var, peynirimizi ve yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz ayrıca kırsal mahallede yetişen ürünleri alıp onlara da katkı sağlıyoruz. Misafirlerimiz buradan memnun ayrılıyor, yemeklerimizi çok beğeniyor. Evim çok küçüktü. Burada misafirlerimizi daha rahat ağırlıyor, daha rahat çalışıyoruz. Her gün buraya gelirken hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.



Kendisine destek olan ailesine ve çocuklarına teşekkür eden Açıl, en büyük hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.