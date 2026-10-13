SUCUKTA AT-EŞEK ETİ, BAKLAVADA BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ! İşte marka marka tağşiş listesi

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Güncel taklit ve tağşiş listesi 2026 vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde mevzuata aykırı içerik tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurdu. 12 Ekim 2026 tarihli yeni ifşa listesinde Afyonkarahisar'da üretilen bazı sucuklardan İstanbul'daki baklava ürünlerine, takviye edici gıdalardan çikolataya kadar birçok farklı ürün yer aldı. Bazı dana sucuklarda kanatlı eti ve baş eti, piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti, tulum peynirinde nişasta, baklavada ise ay çekirdeği ve gıda boyası belirlendi. Ayrıca bazı takviye ürünleri ile çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilmesi dikkat çekti. Peki, Bakanlığın açıkladığı hileli gıda markaları hangileri? 12 Ekim 2026 gıda tağşiş listesinde hangi firmalar bulunuyor? Sucuk, baklava, çikolata ve peynirde hangi uygunsuzluklar tespit edildi? İşte marka marka açıklanan ürünler ve denetim sonuçlarının ayrıntıları...