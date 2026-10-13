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SUCUKTA AT-EŞEK ETİ, BAKLAVADA BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ! İşte marka marka tağşiş listesi

13.10.2026 - 13:10Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı 12 Ekim 2026 taklit ve tağşiş listesi gıda ürünlerindeki uygunsuzlukları bir kez daha gündeme taşıdı. Sucukta kanatlı eti ve sakatat, baklavada ay çekirdeği ve gıda boyası, çikolatada ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Daha önceki denetimlerde bazı sucuklarda at ve eşek gibi hayvanları kapsayan tek tırnaklı eti bulunması da dikkat çekmişti. Peki, taklit ve tağşiş listesinde hangi markalar var? Hangi sucuk markalarında uygunsuzluk tespit edildi? At ve eşek eti çıkan sucuk markaları hangileri? Hangi baklavada boya, hangi çikolatada ilaç etken maddesi bulundu? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan gıda ifşa listesi, firma isimleri, ürün markaları ve tespit edilen uygunsuzluklar...

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1SUCUKTA AT-EŞEK ETİ, BAKLAVADA BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ! İşte marka marka tağşiş listesi

Güncel taklit ve tağşiş listesi 2026 vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde mevzuata aykırı içerik tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurdu. 12 Ekim 2026 tarihli yeni ifşa listesinde Afyonkarahisar'da üretilen bazı sucuklardan İstanbul'daki baklava ürünlerine, takviye edici gıdalardan çikolataya kadar birçok farklı ürün yer aldı. Bazı dana sucuklarda kanatlı eti ve baş eti, piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti, tulum peynirinde nişasta, baklavada ise ay çekirdeği ve gıda boyası belirlendi. Ayrıca bazı takviye ürünleri ile çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilmesi dikkat çekti. Peki, Bakanlığın açıkladığı hileli gıda markaları hangileri? 12 Ekim 2026 gıda tağşiş listesinde hangi firmalar bulunuyor? Sucuk, baklava, çikolata ve peynirde hangi uygunsuzluklar tespit edildi? İşte marka marka açıklanan ürünler ve denetim sonuçlarının ayrıntıları...

2SUCUKTA AT-EŞEK ETİ, BAKLAVADA BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ! İşte marka marka tağşiş listesi

BAKANLIK 12 EKİM 2026 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ


Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde sürdürdüğü gıda kontrollerinin ardından laboratuvar incelemeleriyle uygunsuzluğu belirlenen ürünleri kamuoyuna açıkladı.

12 Ekim 2026 tarihli güncellemede özellikle et ve et ürünleri, süt ürünleri, tatlılar, baharatlar ve takviye edici gıdalar ön plana çıktı.

Yeni listede dana sucukta kanatlı eti ve baş eti, piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, baklavada ay çekirdeği ve gıda boyası, çikolata ve bazı takviye edici ürünlerde ilaç etken maddesi gibi tespitlere yer verildi.

Bakanlığın kamuoyu duyurularında ürünün markası ve üretici firma bilgileriyle birlikte tespit edilen uygunsuzluk, il, ilçe ve parti numarası da açıklanıyor.

3SUCUKTA AT-EŞEK ETİ, BAKLAVADA BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ! İşte marka marka tağşiş listesi

SUCUKTA AT VE EŞEK ETİ TESPİT EDİLEN MARKALAR HANGİLERİ?


Gıda denetimlerinde daha önce ortaya çıkan tek tırnaklı hayvan eti bulguları, sucuk ürünlerine yönelik endişeleri artırmıştı. Bakanlığın 20 Ağustos 2026 tarihli duyurusunda, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere ait bazı sucuklarda tek tırnaklı eti tespit edildiği açıklanmıştı.

Söz konusu duyuruda yer alan markalar ve ürünler şöyleydi:

Kocaağa Çiftliği: Isıl işlem görmüş sucuk.

Salih Kocaağa Çiftliği: Isıl işlem görmüş sucuk, baton sucuk ve kangal sucuk çeşitlerinde farklı parti kayıtları.

Tek tırnaklı hayvanlar arasında at, eşek ve katır bulunuyor. Ancak tek tırnaklı eti tespiti, tek başına hangi hayvan türünün kullanıldığını göstermiyor.

Önemli ayrıntı: Bu tespitler 20 Ağustos 2026 tarihli duyuruya ait. 12 Ekim 2026 tarihli yeni listede yer alan sucuklarda ise kanatlı eti, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat gibi farklı uygunsuzluklar bildirildi.

4SUCUKTA AT-EŞEK ETİ, BAKLAVADA BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ! İşte marka marka tağşiş listesi

12 EKİM 2026 SUCUKTA TAĞŞİŞ LİSTESİ: HANGİ MARKALAR AÇIKLANDI?


Bakanlığın son güncellemesinde bazı sucuk ürünlerinin beyan edilen içerik ve mevzuat hükümleriyle uyuşmadığı belirlendi.

Özellikle Afyonkarahisar'da üretilen bazı sucuklar listede yer alırken Ankara ve Bursa'daki işletmelere ait ürünlerde de uygunsuzluk tespit edildi.

İşte 12 Ekim 2026 tarihli duyuruda yer alan sucuk markaları:

İşte 12 Ekim 2026 tarihli duyuruda yer alan sucuk markaları:

MarkaTespit edilen uygunsuzlukİl
Kule Afyon KarahisarKanatlı eti ve baş etiAfyonkarahisar
Mando SucuklarıMekanik ayrılmış kanatlı etiAfyonkarahisar
BSZ Bozanlı Serdar ZümrütSakatat (dil)Ankara
Güllüoğlu Kasabı SucuklarıKanatlı etiBursa
Kocasinan SucuklarıMekanik ayrılmış kanatlı etiAfyonkarahisar
Koca Sinan SucuklarıMekanik ayrılmış kanatlı etiAfyonkarahisar
Ceylaner Afyonkarahisar SucuklarıMekanik ayrılmış kanatlı etiAfyonkarahisar
Mustafa Yüksel AfyonMekanik ayrılmış kanatlı etiAfyonkarahisar
İsmail Dönmez OsmanlıMekanik ayrılmış kanatlı etiAfyonkarahisar
Bollez SucuklarıMekanik ayrılmış kanatlı etiAfyonkarahisar

5SUCUKTA AT-EŞEK ETİ, BAKLAVADA BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ! İşte marka marka tağşiş listesi

DANA SUCUKTA KANATLI ETİ VE BAŞ ETİ BULUNDU


Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Kule Sucukları ve Et Ürünleri tarafından üretilen Kule Afyon Karahisar markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti ve sakatat kapsamında baş eti tespit edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Sucukları-Fatih Bayramça işletmesine ait Güllüoğlu Kasabı Sucukları markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta da kanatlı eti belirlendi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde üretim yapan Zümrüt Et ve Et Ürünleri firmasının BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucuğunda ise dil olarak belirtilen sakatat tespiti yer aldı.

6SUCUKTA AT-EŞEK ETİ, BAKLAVADA BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ! İşte marka marka tağşiş listesi

AFYONKARAHİSAR'DAKİ PİLİÇ SUCUKLARDA UYGUNSUZLUK


Yeni listede Afyonkarahisar'dan çok sayıda piliç sucuk ürünü bulunuyor. Bakanlığın incelemelerinde bu ürünlerde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Mando Sucukları, Mustafa Yüksel Afyon, İsmail Dönmez Osmanlı, Bollez Sucukları, Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları ve Koca Sinan Sucukları adıyla yayımlanan ürün kayıtları bu kapsamda açıklandı.

Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti, tek tırnaklı eti tespitiyle aynı anlama gelmiyor. Bakanlık, söz konusu ürünleri kendi mevzuatlarına aykırı içerikler nedeniyle listeye aldı.

7SUCUKTA AT-EŞEK ETİ, BAKLAVADA BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ! İşte marka marka tağşiş listesi

BAKLAVADA AY ÇEKİRDEĞİ VE GIDA BOYASI! HANGİ FİRMALAR LİSTEDE?


12 Ekim 2026 tarihli listede tatlı ürünlerindeki tespitler de dikkat çekti.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından üretilen fıstıklı baklavada (Dilber dudağı) ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan Arzu Pastanesi-Ergün Kutluk işletmesine ait Antep fıstıklı baklavada ise gıda boyası bulundu.

Bakanlığın açıklamasına göre baklava ürünlerine ilişkin bilgiler şöyle:

 

Firma / MarkaÜrünUygunsuzluk
Fıstıksan GıdaFıstıklı baklava (Dilber dudağı)Ay çekirdeği ve gıda boyası
Arzu PastanesiAntep fıstıklı baklavaGıda boyası

Fıstıksan Gıda'ya ilişkin duyuruda ayrıca bir marka adı belirtilmezken üretici firma bilgisi paylaşıldı.

8SUCUKTA AT-EŞEK ETİ, BAKLAVADA BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ! İşte marka marka tağşiş listesi

ÇİKOLATADA İLAÇ ETKEN MADDESİ! İŞTE AÇIKLANAN MARKA


Son gıda denetimlerinde dikkat çeken diğer bir tespit ise çikolata grubunda yaşandı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki MMI İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait LOVE FUN markalı Ginseng Chocolate adlı üründe ilaç etken maddesi bulunduğu açıklandı.

Bakanlık söz konusu ürünü, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar kapsamında kamuoyuna duyurdu. Ayrıca İstanbul Kartal'daki Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama şirketine ait VITATUA markalı çikolata özlü bitkisel macunda da ilaç etken maddesi tespit edildi.

VITATUA ürünü, çikolata kategorisinde değil, bitkisel macun ürün grubunda yer alıyor.

9SUCUKTA AT-EŞEK ETİ, BAKLAVADA BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ! İşte marka marka tağşiş listesi

TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA DA İLAÇ ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLDİ


Denetimler sırasında bazı takviye edici gıda niteliğindeki ürünlerde de ilaç etken maddesine rastlandı.

Bakanlığın 12 Ekim tarihli duyurusunda yer alan ürünler şöyle:

MarkaÜrünİl
GRIMLABSShredder Powerful Appetite Controlİstanbul
DIOX30 Days Capsulesİstanbul
ZEROTHIN GUMMYKorean Bromelain Dietary SupplementKocaeli
LOVE FUNGinseng Chocolateİstanbul
VITATUAÇikolata özlü bitkisel macunİstanbul



Listede bulunan GRIMLABS, DIOX ve ZEROTHIN GUMMY ürünleri takviye edici gıda niteliğindeki ürünler arasında yer alırken LOVE FUN çikolata, VITATUA ise bitkisel macun grubunda değerlendirildi.

Açıklanan ürünlerin tamamında ilaç etken maddesi tespiti yapıldığı bildirildi.

10SUCUKTA AT-EŞEK ETİ, BAKLAVADA BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ! İşte marka marka tağşiş listesi

TULUM PEYNİRİNDE NİŞASTA, SİRKEDE BOYA ÇIKTI


Bakanlığın ifşa listesi et ve tatlı ürünleriyle sınırlı kalmadı.

Elazığ'da faaliyet gösteren Çeloğlu Gıda Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen Çeloğlu Ahmet markalı tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde nişasta tespit edildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde üretim yapan Konşenay Gıda Doğal Ürünler Tarım ve Kozmetik şirketine ait Konşenay markalı kuşburnu sirkesinde ise gıda boyası bulunduğu açıklandı.

Bu ürünler de taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine eklendi.

11SUCUKTA AT-EŞEK ETİ, BAKLAVADA BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ! İşte marka marka tağşiş listesi

PİDE HARCINDA TAŞLIK, SUCUK HARCINDA YASAKLI BOYA


Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki AS Pide-Emine Öznalcı işletmesine ait çiğ pide harcında kanatlı eti ve sakatat kapsamında taşlık tespit edildi.

Öte yandan İstanbul Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Tayer Baharat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen LEZOT markalı 500 gramlık sucuk harcında, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu.

Bu tespitler sonucunda ilgili ürünler de kamuoyu duyurusuna dahil edildi.

12SUCUKTA AT-EŞEK ETİ, BAKLAVADA BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ! İşte marka marka tağşiş listesi

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?


Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemeleri sonucunda uygunsuzluğu kesinleşen ürünlerin bilgilerini Güvenilir Gıda platformundaki kamuoyu duyuruları bölümünden paylaşıyor.

Tüketiciler, açıklanan listelerde ürün markasını, üretici firmayı, tespit edilen uygunsuzluğu ve parti/seri numarasını inceleyebiliyor.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi

Bakanlık duyurularındaki uygunsuzluk kayıtlarının, belirtilen ürün ve partilerle ilgili olduğu unutulmamalı. Bir markanın listede yer alması, o markanın bütün ürünlerinde aynı uygunsuzluğun bulunduğu anlamına gelmiyor.

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer alan ürünlerin tüketilmemesi gerekiyor. Şüpheli ürünler ise ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirilebiliyor.

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