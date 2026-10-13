SUCUKTA AT-EŞEK ETİ, BAKLAVADA BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ! İşte marka marka tağşiş listesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı 12 Ekim 2026 taklit ve tağşiş listesi gıda ürünlerindeki uygunsuzlukları bir kez daha gündeme taşıdı. Sucukta kanatlı eti ve sakatat, baklavada ay çekirdeği ve gıda boyası, çikolatada ise ilaç etken maddesi tespit edildi. Daha önceki denetimlerde bazı sucuklarda at ve eşek gibi hayvanları kapsayan tek tırnaklı eti bulunması da dikkat çekmişti. Peki, taklit ve tağşiş listesinde hangi markalar var? Hangi sucuk markalarında uygunsuzluk tespit edildi? At ve eşek eti çıkan sucuk markaları hangileri? Hangi baklavada boya, hangi çikolatada ilaç etken maddesi bulundu? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan gıda ifşa listesi, firma isimleri, ürün markaları ve tespit edilen uygunsuzluklar...
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Güncel taklit ve tağşiş listesi 2026 vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde mevzuata aykırı içerik tespit edilen ürünleri kamuoyuna duyurdu. 12 Ekim 2026 tarihli yeni ifşa listesinde Afyonkarahisar'da üretilen bazı sucuklardan İstanbul'daki baklava ürünlerine, takviye edici gıdalardan çikolataya kadar birçok farklı ürün yer aldı. Bazı dana sucuklarda kanatlı eti ve baş eti, piliç sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti, tulum peynirinde nişasta, baklavada ise ay çekirdeği ve gıda boyası belirlendi. Ayrıca bazı takviye ürünleri ile çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilmesi dikkat çekti. Peki, Bakanlığın açıkladığı hileli gıda markaları hangileri? 12 Ekim 2026 gıda tağşiş listesinde hangi firmalar bulunuyor? Sucuk, baklava, çikolata ve peynirde hangi uygunsuzluklar tespit edildi? İşte marka marka açıklanan ürünler ve denetim sonuçlarının ayrıntıları...
BAKANLIK 12 EKİM 2026 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde sürdürdüğü gıda kontrollerinin ardından laboratuvar incelemeleriyle uygunsuzluğu belirlenen ürünleri kamuoyuna açıkladı.
12 Ekim 2026 tarihli güncellemede özellikle et ve et ürünleri, süt ürünleri, tatlılar, baharatlar ve takviye edici gıdalar ön plana çıktı.
Yeni listede dana sucukta kanatlı eti ve baş eti, piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, baklavada ay çekirdeği ve gıda boyası, çikolata ve bazı takviye edici ürünlerde ilaç etken maddesi gibi tespitlere yer verildi.
Bakanlığın kamuoyu duyurularında ürünün markası ve üretici firma bilgileriyle birlikte tespit edilen uygunsuzluk, il, ilçe ve parti numarası da açıklanıyor.
SUCUKTA AT VE EŞEK ETİ TESPİT EDİLEN MARKALAR HANGİLERİ?
Gıda denetimlerinde daha önce ortaya çıkan tek tırnaklı hayvan eti bulguları, sucuk ürünlerine yönelik endişeleri artırmıştı. Bakanlığın 20 Ağustos 2026 tarihli duyurusunda, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere ait bazı sucuklarda tek tırnaklı eti tespit edildiği açıklanmıştı.
Söz konusu duyuruda yer alan markalar ve ürünler şöyleydi:
Kocaağa Çiftliği: Isıl işlem görmüş sucuk.
Salih Kocaağa Çiftliği: Isıl işlem görmüş sucuk, baton sucuk ve kangal sucuk çeşitlerinde farklı parti kayıtları.
Tek tırnaklı hayvanlar arasında at, eşek ve katır bulunuyor. Ancak tek tırnaklı eti tespiti, tek başına hangi hayvan türünün kullanıldığını göstermiyor.
Önemli ayrıntı: Bu tespitler 20 Ağustos 2026 tarihli duyuruya ait. 12 Ekim 2026 tarihli yeni listede yer alan sucuklarda ise kanatlı eti, mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat gibi farklı uygunsuzluklar bildirildi.
12 EKİM 2026 SUCUKTA TAĞŞİŞ LİSTESİ: HANGİ MARKALAR AÇIKLANDI?
Bakanlığın son güncellemesinde bazı sucuk ürünlerinin beyan edilen içerik ve mevzuat hükümleriyle uyuşmadığı belirlendi.
Özellikle Afyonkarahisar'da üretilen bazı sucuklar listede yer alırken Ankara ve Bursa'daki işletmelere ait ürünlerde de uygunsuzluk tespit edildi.
İşte 12 Ekim 2026 tarihli duyuruda yer alan sucuk markaları:
İşte 12 Ekim 2026 tarihli duyuruda yer alan sucuk markaları:
|Marka
|Tespit edilen uygunsuzluk
|İl
|Kule Afyon Karahisar
|Kanatlı eti ve baş eti
|Afyonkarahisar
|Mando Sucukları
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti
|Afyonkarahisar
|BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt
|Sakatat (dil)
|Ankara
|Güllüoğlu Kasabı Sucukları
|Kanatlı eti
|Bursa
|Kocasinan Sucukları
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti
|Afyonkarahisar
|Koca Sinan Sucukları
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti
|Afyonkarahisar
|Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti
|Afyonkarahisar
|Mustafa Yüksel Afyon
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti
|Afyonkarahisar
|İsmail Dönmez Osmanlı
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti
|Afyonkarahisar
|Bollez Sucukları
|Mekanik ayrılmış kanatlı eti
|Afyonkarahisar
DANA SUCUKTA KANATLI ETİ VE BAŞ ETİ BULUNDU
Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Kule Sucukları ve Et Ürünleri tarafından üretilen Kule Afyon Karahisar markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti ve sakatat kapsamında baş eti tespit edildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Sucukları-Fatih Bayramça işletmesine ait Güllüoğlu Kasabı Sucukları markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta da kanatlı eti belirlendi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde üretim yapan Zümrüt Et ve Et Ürünleri firmasının BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucuğunda ise dil olarak belirtilen sakatat tespiti yer aldı.
AFYONKARAHİSAR'DAKİ PİLİÇ SUCUKLARDA UYGUNSUZLUK
Yeni listede Afyonkarahisar'dan çok sayıda piliç sucuk ürünü bulunuyor. Bakanlığın incelemelerinde bu ürünlerde mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
Mando Sucukları, Mustafa Yüksel Afyon, İsmail Dönmez Osmanlı, Bollez Sucukları, Ceylaner Afyonkarahisar Sucukları ve Koca Sinan Sucukları adıyla yayımlanan ürün kayıtları bu kapsamda açıklandı.
Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti, tek tırnaklı eti tespitiyle aynı anlama gelmiyor. Bakanlık, söz konusu ürünleri kendi mevzuatlarına aykırı içerikler nedeniyle listeye aldı.
BAKLAVADA AY ÇEKİRDEĞİ VE GIDA BOYASI! HANGİ FİRMALAR LİSTEDE?
12 Ekim 2026 tarihli listede tatlı ürünlerindeki tespitler de dikkat çekti.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından üretilen fıstıklı baklavada (Dilber dudağı) ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan Arzu Pastanesi-Ergün Kutluk işletmesine ait Antep fıstıklı baklavada ise gıda boyası bulundu.
Bakanlığın açıklamasına göre baklava ürünlerine ilişkin bilgiler şöyle:
|Firma / Marka
|Ürün
|Uygunsuzluk
|Fıstıksan Gıda
|Fıstıklı baklava (Dilber dudağı)
|Ay çekirdeği ve gıda boyası
|Arzu Pastanesi
|Antep fıstıklı baklava
|Gıda boyası
Fıstıksan Gıda'ya ilişkin duyuruda ayrıca bir marka adı belirtilmezken üretici firma bilgisi paylaşıldı.
ÇİKOLATADA İLAÇ ETKEN MADDESİ! İŞTE AÇIKLANAN MARKA
Son gıda denetimlerinde dikkat çeken diğer bir tespit ise çikolata grubunda yaşandı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki MMI İlaç Gıda Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait LOVE FUN markalı Ginseng Chocolate adlı üründe ilaç etken maddesi bulunduğu açıklandı.
Bakanlık söz konusu ürünü, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar kapsamında kamuoyuna duyurdu. Ayrıca İstanbul Kartal'daki Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama şirketine ait VITATUA markalı çikolata özlü bitkisel macunda da ilaç etken maddesi tespit edildi.
VITATUA ürünü, çikolata kategorisinde değil, bitkisel macun ürün grubunda yer alıyor.
TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA DA İLAÇ ETKEN MADDESİ TESPİT EDİLDİ
Denetimler sırasında bazı takviye edici gıda niteliğindeki ürünlerde de ilaç etken maddesine rastlandı.
Bakanlığın 12 Ekim tarihli duyurusunda yer alan ürünler şöyle:
|Marka
|Ürün
|İl
|GRIMLABS
|Shredder Powerful Appetite Control
|İstanbul
|DIOX
|30 Days Capsules
|İstanbul
|ZEROTHIN GUMMY
|Korean Bromelain Dietary Supplement
|Kocaeli
|LOVE FUN
|Ginseng Chocolate
|İstanbul
|VITATUA
|Çikolata özlü bitkisel macun
|İstanbul
Listede bulunan GRIMLABS, DIOX ve ZEROTHIN GUMMY ürünleri takviye edici gıda niteliğindeki ürünler arasında yer alırken LOVE FUN çikolata, VITATUA ise bitkisel macun grubunda değerlendirildi.
Açıklanan ürünlerin tamamında ilaç etken maddesi tespiti yapıldığı bildirildi.
TULUM PEYNİRİNDE NİŞASTA, SİRKEDE BOYA ÇIKTI
Bakanlığın ifşa listesi et ve tatlı ürünleriyle sınırlı kalmadı.
Elazığ'da faaliyet gösteren Çeloğlu Gıda Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen Çeloğlu Ahmet markalı tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde nişasta tespit edildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde üretim yapan Konşenay Gıda Doğal Ürünler Tarım ve Kozmetik şirketine ait Konşenay markalı kuşburnu sirkesinde ise gıda boyası bulunduğu açıklandı.
Bu ürünler de taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine eklendi.
PİDE HARCINDA TAŞLIK, SUCUK HARCINDA YASAKLI BOYA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki AS Pide-Emine Öznalcı işletmesine ait çiğ pide harcında kanatlı eti ve sakatat kapsamında taşlık tespit edildi.
Öte yandan İstanbul Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Tayer Baharat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen LEZOT markalı 500 gramlık sucuk harcında, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu.
Bu tespitler sonucunda ilgili ürünler de kamuoyu duyurusuna dahil edildi.
TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemeleri sonucunda uygunsuzluğu kesinleşen ürünlerin bilgilerini Güvenilir Gıda platformundaki kamuoyu duyuruları bölümünden paylaşıyor.
Tüketiciler, açıklanan listelerde ürün markasını, üretici firmayı, tespit edilen uygunsuzluğu ve parti/seri numarasını inceleyebiliyor.
Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi
Bakanlık duyurularındaki uygunsuzluk kayıtlarının, belirtilen ürün ve partilerle ilgili olduğu unutulmamalı. Bir markanın listede yer alması, o markanın bütün ürünlerinde aynı uygunsuzluğun bulunduğu anlamına gelmiyor.
Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer alan ürünlerin tüketilmemesi gerekiyor. Şüpheli ürünler ise ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirilebiliyor.